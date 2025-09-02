mCoin (MCOIN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.07399. Tijekom protekla 24 sata, MCOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.07354 i najviše cijene $ 0.07554, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MCOIN je $ 40.36127143566686, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000084571521226012.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MCOIN se promijenio za -0.80% u posljednjih sat vremena, -0.97% u posljednjih 24 sata i +4.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu mCoin (MCOIN)
No.1042
$ 13.10M
$ 67.25K
$ 37.00M
177.00M
500,000,000
500,000,000
35.40%
MCOIN
Trenutačna tržišna kapitalizacija mCoin je $ 13.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 67.25K. Količina u optjecaju MCOIN je 177.00M, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.00M.
mCoin (MCOIN) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena mCoin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0007247
-0.97%
30 dana
$ +0.02319
+45.64%
60 dana
$ +0.01639
+28.45%
90 dana
$ -0.01171
-13.67%
mCoin promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u MCOIN od $ -0.0007247 (-0.97%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
mCoin 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.02319 (+45.64%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
mCoin 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MCOIN od $ +0.01639 (+28.45%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
mCoin 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01171 (-13.67%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena mCoin (MCOIN)?
MCOIN is M20 Chain native token, a secure and developer-friendly blockchain built to bring the next billion users to Web3. M20 is designed to accelerate the crypto economy that will contribute to expand the ecosystem of web3 builders and creators with trading tools, Play-to-Earn games and eventually serving as the foundational infrastructure for an open Metaverse offering educational programs, marketing and commercial opportunities and virtual entertainment services. The project’s main purpose is to make the ecosystems accessible from a wider community through a multichain approach. MCOIN will create a bridge through which users can access many different ecosystems.
Razumijevanje tokenomike mCoin (MCOIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MCOIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!
