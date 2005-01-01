Moonchain (MCH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Moonchain (MCH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Moonchain (MCH) Informacije Moonchain ($MCH) is the AI value layer for data and ZK applications, powered by its unique Initial Hardware Offering (IHO). Through global device deployments, Moonchain converts real-world data into trusted, monetizable AI insights on-chain. Backed by CITIC Group, UOB Bank, and JDI Ventures, Moonchain stands out as a VC-supported, hardware-driven ecosystem bringing AI, crypto, and data monetization together. $MCH is positioned to scale globally as the infrastructure backbone for AI + Web3. Službena web stranica: https://www.moonchain.com Bijela knjiga: https://docs.mchain.ai/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xF8F331DFa811132c43C308757CD802ca982b7211 Kupi MCH odmah!

Moonchain (MCH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Moonchain (MCH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.66M $ 7.66M $ 7.66M Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 241.60M $ 241.60M $ 241.60M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 31.69M $ 31.69M $ 31.69M Povijesni maksimum: $ 0.156 $ 0.156 $ 0.156 Povijesni minimum: $ 0.024761216086231653 $ 0.024761216086231653 $ 0.024761216086231653 Trenutna cijena: $ 0.03169 $ 0.03169 $ 0.03169 Saznajte više o cijeni Moonchain (MCH)

Moonchain (MCH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Moonchain (MCH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MCH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MCH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MCH tokena, istražite MCH cijenu tokena uživo!

