McDull (MCDULL) Informacije McDull is a meme token inspired by the popular cartoon piglet from Hong Kong, created by cartoonist Alice Mak and writer Brian Tse. He is known for his innocence and relatable, humorous adventures. Despite his many shortcomings, McDull embodies perseverance and contentment, making him a beloved figure who resonates with audiences through his heartfelt and comedic traits. Službena web stranica: https://mcdull.io/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/Buoj8HCZMnLRwzDmjzaswhkVhLZD58PG4pZ7rnYp6pCr

McDull (MCDULL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za McDull (MCDULL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 28.61M Ukupna količina: $ 8.89T Količina u optjecaju: $ 7.56T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 33.65M Povijesni maksimum: $ 0.000010458 Povijesni minimum: $ 0.000002415529445112 Trenutna cijena: $ 0.000003786

McDull (MCDULL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike McDull (MCDULL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MCDULL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MCDULL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MCDULL tokena, istražite MCDULL cijenu tokena uživo!

McDull (MCDULL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MCDULL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

MCDULL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MCDULL? Naša MCDULL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

