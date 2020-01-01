MCDEX (MCB) Tokenomika

MCDEX (MCB) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u MCDEX (MCB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

MCDEX (MCB) Informacije

MCDEX (MCB) is an exchange token of MonteCarloDEX which claims to be a decentralized derivatives exchange for trading perpetual and futures contracts.

Službena web stranica:
https://mux.network/
Bijela knjiga:
https://docs.mux.network/protocol/overview
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x4e352cf164e64adcbad318c3a1e222e9eba4ce42

MCDEX (MCB) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MCDEX (MCB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 9.12M
$ 9.12M$ 9.12M
Ukupna količina:
$ 4.80M
$ 4.80M$ 4.80M
Količina u optjecaju:
$ 3.82M
$ 3.82M$ 3.82M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 11.47M
$ 11.47M$ 11.47M
Povijesni maksimum:
$ 83.29
$ 83.29$ 83.29
Povijesni minimum:
$ 0.95068738
$ 0.95068738$ 0.95068738
Trenutna cijena:
$ 2.387
$ 2.387$ 2.387

MCDEX (MCB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike MCDEX (MCB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj MCB tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja MCB tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku MCB tokena, istražite MCB cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MCB

Jeste li zainteresirani za dodavanje MCDEX (MCB) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MCB, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

MCDEX (MCB) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena MCB pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

MCB Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide MCB? Naša MCB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.