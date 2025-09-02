Više o MCB

MCDEX Cijena(MCB)

$2.218
-0.80%1D
Grafikon aktualnih cijena MCDEX (MCB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:47:00 (UTC+8)

MCDEX (MCB) Informacije o cijeni (USD)

$ 2.142
$ 2.307
$ 2.142
$ 2.307
$ 67.85588276804424
$ 0.95068738
+0.13%

-0.80%

-1.42%

-1.42%

MCDEX (MCB) cijena u stvarnom vremenu je $ 2.228. Tijekom protekla 24 sata, MCBtrgovalo je između najniže cijene $ 2.142 i najviše cijene $ 2.307, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MCB je $ 67.85588276804424, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.95068738.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MCB se promijenio za +0.13% u posljednjih sat vremena, -0.80% u posljednjih 24 sata i -1.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MCDEX (MCB)

$ 8.51M
$ 53.14K
$ 10.70M
3.82M
4,803,143
4,803,143
79.56%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija MCDEX je $ 8.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 53.14K. Količina u optjecaju MCB je 3.82M, s ukupnom količinom od 4803143. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.70M.

MCDEX (MCB) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena MCDEX za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.01789-0.80%
30 dana$ -0.117-4.99%
60 dana$ -0.225-9.18%
90 dana$ -0.097-4.18%
MCDEX promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MCB od $ -0.01789 (-0.80%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

MCDEX 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.117 (-4.99%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

MCDEX 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MCB od $ -0.225 (-9.18%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

MCDEX 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.097 (-4.18%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena MCDEX (MCB)?

Pogledajte MCDEX stranicu Povijest cijena sada.

Što je MCDEX (MCB)

MCDEX (MCB) is an exchange token of MonteCarloDEX which claims to be a decentralized derivatives exchange for trading perpetual and futures contracts.

MCDEX dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje MCDEX ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MCB dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o MCDEX na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje MCDEX učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

MCDEX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MCDEX (MCB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MCDEX (MCB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MCDEX.

Provjerite MCDEX predviđanje cijene sada!

MCDEX (MCB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MCDEX (MCB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MCB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti MCDEX (MCB)

Tražiš kako kupiti MCDEX? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti MCDEX na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MCB u lokalnim valutama

1 MCDEX(MCB) u VND
58,629.82
1 MCDEX(MCB) u AUD
A$3.38656
1 MCDEX(MCB) u GBP
1.62644
1 MCDEX(MCB) u EUR
1.8938
1 MCDEX(MCB) u USD
$2.228
1 MCDEX(MCB) u MYR
RM9.40216
1 MCDEX(MCB) u TRY
91.65992
1 MCDEX(MCB) u JPY
¥327.516
1 MCDEX(MCB) u ARS
ARS$3,068.86948
1 MCDEX(MCB) u RUB
179.50996
1 MCDEX(MCB) u INR
196.064
1 MCDEX(MCB) u IDR
Rp36,524.58432
1 MCDEX(MCB) u KRW
3,107.3916
1 MCDEX(MCB) u PHP
127.26336
1 MCDEX(MCB) u EGP
￡E.108.10256
1 MCDEX(MCB) u BRL
R$12.09804
1 MCDEX(MCB) u CAD
C$3.05236
1 MCDEX(MCB) u BDT
270.76884
1 MCDEX(MCB) u NGN
3,411.93692
1 MCDEX(MCB) u COP
$8,947.78168
1 MCDEX(MCB) u ZAR
R.39.25736
1 MCDEX(MCB) u UAH
92.17236
1 MCDEX(MCB) u VES
Bs325.288
1 MCDEX(MCB) u CLP
$2,161.16
1 MCDEX(MCB) u PKR
Rs631.32608
1 MCDEX(MCB) u KZT
1,199.13188
1 MCDEX(MCB) u THB
฿71.98668
1 MCDEX(MCB) u TWD
NT$68.24364
1 MCDEX(MCB) u AED
د.إ8.17676
1 MCDEX(MCB) u CHF
Fr1.7824
1 MCDEX(MCB) u HKD
HK$17.35612
1 MCDEX(MCB) u AMD
֏851.67528
1 MCDEX(MCB) u MAD
.د.م20.00744
1 MCDEX(MCB) u MXN
$41.5522
1 MCDEX(MCB) u SAR
ريال8.355
1 MCDEX(MCB) u PLN
8.08764
1 MCDEX(MCB) u RON
лв9.64724
1 MCDEX(MCB) u SEK
kr20.92092
1 MCDEX(MCB) u BGN
лв3.72076
1 MCDEX(MCB) u HUF
Ft751.41528
1 MCDEX(MCB) u CZK
46.43152
1 MCDEX(MCB) u KWD
د.ك0.67954
1 MCDEX(MCB) u ILS
7.4638
1 MCDEX(MCB) u AOA
Kz2,030.97796
1 MCDEX(MCB) u BHD
.د.ب0.839956
1 MCDEX(MCB) u BMD
$2.228
1 MCDEX(MCB) u DKK
kr14.19236
1 MCDEX(MCB) u HNL
L58.28448
1 MCDEX(MCB) u MUR
102.0424
1 MCDEX(MCB) u NAD
$39.12368
1 MCDEX(MCB) u NOK
kr22.25772
1 MCDEX(MCB) u NZD
$3.76532
1 MCDEX(MCB) u PAB
B/.2.228
1 MCDEX(MCB) u PGK
K9.42444
1 MCDEX(MCB) u QAR
ر.ق8.10992
1 MCDEX(MCB) u RSD
дин.222.84456

MCDEX Resurs

Za dublje razumijevanje MCDEX, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena MCDEX web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MCDEX

Koliko MCDEX (MCB) vrijedi danas?
Cijena MCB uživo u USD je 2.228 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MCB u USD?
Trenutačna cijena MCB u USD je $ 2.228. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MCDEX?
Tržišna kapitalizacija za MCB je $ 8.51M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MCB?
Količina u optjecaju za MCB je 3.82M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MCB?
MCB je postigao ATH cijenu od 67.85588276804424 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MCB?
MCB je vidio ATL cijenu od 0.95068738 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MCB?
24-satni obujam trgovanja za MCB je $ 53.14K USD.
Hoće li MCB još narasti ove godine?
MCB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MCB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:47:00 (UTC+8)

MCDEX (MCB) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

