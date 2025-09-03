Više o MAY

MAY Informacije o cijeni

MAY Bijela knjiga

MAY Službena web stranica

MAY Tokenomija

MAY Prognoza cijena

MAY Povijest

Vodič za kupnju MAY

Konverter MAY u fiducijarnu valutu

MAY Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

MAY Logotip

MAY Cijena(MAY)

1 MAY u USD cijena uživo:

$0.04286
$0.04286$0.04286
-0.13%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena MAY (MAY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 07:02:05 (UTC+8)

MAY (MAY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.04228
$ 0.04228$ 0.04228
24-satna najniža cijena
$ 0.04314
$ 0.04314$ 0.04314
24-satna najviša cijena

$ 0.04228
$ 0.04228$ 0.04228

$ 0.04314
$ 0.04314$ 0.04314

$ 10.157036358034295
$ 10.157036358034295$ 10.157036358034295

$ 0.04317609922731976
$ 0.04317609922731976$ 0.04317609922731976

-0.10%

-0.13%

-4.46%

-4.46%

MAY (MAY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.04286. Tijekom protekla 24 sata, MAYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04228 i najviše cijene $ 0.04314, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAY je $ 10.157036358034295, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04317609922731976.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAY se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, -0.13% u posljednjih 24 sata i -4.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MAY (MAY)

No.1047

$ 12.64M
$ 12.64M$ 12.64M

$ 67.12K
$ 67.12K$ 67.12K

$ 42.86M
$ 42.86M$ 42.86M

294.82M
294.82M 294.82M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

29.48%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija MAY je $ 12.64M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 67.12K. Količina u optjecaju MAY je 294.82M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.86M.

MAY (MAY) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena MAY za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000558-0.13%
30 dana$ -0.00694-13.94%
60 dana$ +0.03286+328.60%
90 dana$ +0.03286+328.60%
MAY promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MAY od $ -0.0000558 (-0.13%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

MAY 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00694 (-13.94%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

MAY 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MAY od $ +0.03286 (+328.60%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

MAY 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.03286 (+328.60%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena MAY (MAY)?

Pogledajte MAY stranicu Povijest cijena sada.

Što je MAY (MAY)

MAY dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje MAY ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MAY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o MAY na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje MAY učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

MAY Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MAY (MAY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MAY (MAY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MAY.

Provjerite MAY predviđanje cijene sada!

MAY (MAY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MAY (MAY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MAY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti MAY (MAY)

Tražiš kako kupiti MAY? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti MAY na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MAY u lokalnim valutama

1 MAY(MAY) u VND
1,127.8609
1 MAY(MAY) u AUD
A$0.0655758
1 MAY(MAY) u GBP
0.0317164
1 MAY(MAY) u EUR
0.036431
1 MAY(MAY) u USD
$0.04286
1 MAY(MAY) u MYR
RM0.1808692
1 MAY(MAY) u TRY
1.7645462
1 MAY(MAY) u JPY
¥6.34328
1 MAY(MAY) u ARS
ARS$58.2334534
1 MAY(MAY) u RUB
3.4519444
1 MAY(MAY) u INR
3.7712514
1 MAY(MAY) u IDR
Rp702.6228384
1 MAY(MAY) u KRW
59.776842
1 MAY(MAY) u PHP
2.4593068
1 MAY(MAY) u EGP
￡E.2.0795672
1 MAY(MAY) u BRL
R$0.2340156
1 MAY(MAY) u CAD
C$0.0587182
1 MAY(MAY) u BDT
5.2126332
1 MAY(MAY) u NGN
65.9383956
1 MAY(MAY) u COP
$172.1283316
1 MAY(MAY) u ZAR
R.0.7577648
1 MAY(MAY) u UAH
1.772261
1 MAY(MAY) u VES
Bs6.38614
1 MAY(MAY) u CLP
$41.5742
1 MAY(MAY) u PKR
Rs12.1276656
1 MAY(MAY) u KZT
23.142257
1 MAY(MAY) u THB
฿1.3860924
1 MAY(MAY) u TWD
NT$1.317945
1 MAY(MAY) u AED
د.إ0.1572962
1 MAY(MAY) u CHF
Fr0.034288
1 MAY(MAY) u HKD
HK$0.334308
1 MAY(MAY) u AMD
֏16.396093
1 MAY(MAY) u MAD
.د.م0.3874544
1 MAY(MAY) u MXN
$0.8019106
1 MAY(MAY) u SAR
ريال0.160725
1 MAY(MAY) u PLN
0.1568676
1 MAY(MAY) u RON
лв0.1868696
1 MAY(MAY) u SEK
kr0.405027
1 MAY(MAY) u BGN
лв0.0720048
1 MAY(MAY) u HUF
Ft14.568114
1 MAY(MAY) u CZK
0.9009172
1 MAY(MAY) u KWD
د.ك0.0130723
1 MAY(MAY) u ILS
0.1448668
1 MAY(MAY) u AOA
Kz39.2130426
1 MAY(MAY) u BHD
.د.ب0.01611536
1 MAY(MAY) u BMD
$0.04286
1 MAY(MAY) u DKK
kr0.2747326
1 MAY(MAY) u HNL
L1.129361
1 MAY(MAY) u MUR
1.965131
1 MAY(MAY) u NAD
$0.7590506
1 MAY(MAY) u NOK
kr0.4298858
1 MAY(MAY) u NZD
$0.072862
1 MAY(MAY) u PAB
B/.0.04286
1 MAY(MAY) u PGK
K0.1795834
1 MAY(MAY) u QAR
ر.ق0.1560104
1 MAY(MAY) u RSD
дин.4.3147162

MAY Resurs

Za dublje razumijevanje MAY, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena MAY web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MAY

Koliko MAY (MAY) vrijedi danas?
Cijena MAY uživo u USD je 0.04286 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MAY u USD?
Trenutačna cijena MAY u USD je $ 0.04286. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MAY?
Tržišna kapitalizacija za MAY je $ 12.64M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MAY?
Količina u optjecaju za MAY je 294.82M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MAY?
MAY je postigao ATH cijenu od 10.157036358034295 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MAY?
MAY je vidio ATL cijenu od 0.04317609922731976 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MAY?
24-satni obujam trgovanja za MAY je $ 67.12K USD.
Hoće li MAY još narasti ove godine?
MAY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MAY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 07:02:05 (UTC+8)

MAY (MAY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

MAY u USD kalkulator

Iznos

MAY
MAY
USD
USD

1 MAY = 0.04286 USD

Trgujte MAY

MAYUSDT
$0.04286
$0.04286$0.04286
-0.13%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine