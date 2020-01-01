MAX (MAXSOL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MAX (MAXSOL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MAX (MAXSOL) Informacije Prototype AI Agent on @distilled_ai , the utility token for @agentsdotland Službena web stranica: https://agents.land/max Istraživač blokova: https://solscan.io/token/oraim8c9d1nkfuQk9EzGYEUGxqL3MHQYndRw1huVo5h Kupi MAXSOL odmah!

MAX (MAXSOL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MAX (MAXSOL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.88M $ 7.88M $ 7.88M Ukupna količina: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Količina u optjecaju: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.88M $ 7.88M $ 7.88M Povijesni maksimum: $ 0.253 $ 0.253 $ 0.253 Povijesni minimum: $ 0.001982427644634093 $ 0.001982427644634093 $ 0.001982427644634093 Trenutna cijena: $ 0.007881 $ 0.007881 $ 0.007881 Saznajte više o cijeni MAX (MAXSOL)

MAX (MAXSOL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MAX (MAXSOL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MAXSOL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MAXSOL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MAXSOL tokena, istražite MAXSOL cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MAXSOL Jeste li zainteresirani za dodavanje MAX (MAXSOL) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MAXSOL, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati MAXSOL na MEXC-u odmah!

MAX (MAXSOL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MAXSOL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MAXSOL povijest cijena odmah!

MAXSOL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MAXSOL? Naša MAXSOL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MAXSOL predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!