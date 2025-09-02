Više o MAXSOL

MAXSOL Informacije o cijeni

MAXSOL Službena web stranica

MAXSOL Tokenomija

MAXSOL Prognoza cijena

MAXSOL Povijest

Vodič za kupnju MAXSOL

Konverter MAXSOL u fiducijarnu valutu

MAXSOL Spot trgovanje

MAXSOL USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

MAX Logotip

MAX Cijena(MAXSOL)

1 MAXSOL u USD cijena uživo:

$0.007453
$0.007453$0.007453
-6.79%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena MAX (MAXSOL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:06:51 (UTC+8)

MAX (MAXSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00743
$ 0.00743$ 0.00743
24-satna najniža cijena
$ 0.008583
$ 0.008583$ 0.008583
24-satna najviša cijena

$ 0.00743
$ 0.00743$ 0.00743

$ 0.008583
$ 0.008583$ 0.008583

$ 0.19192883526396262
$ 0.19192883526396262$ 0.19192883526396262

$ 0.001982427644634093
$ 0.001982427644634093$ 0.001982427644634093

-2.15%

-6.79%

-30.49%

-30.49%

MAX (MAXSOL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.007453. Tijekom protekla 24 sata, MAXSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00743 i najviše cijene $ 0.008583, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAXSOL je $ 0.19192883526396262, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001982427644634093.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAXSOL se promijenio za -2.15% u posljednjih sat vremena, -6.79% u posljednjih 24 sata i -30.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MAX (MAXSOL)

No.1222

$ 7.45M
$ 7.45M$ 7.45M

$ 65.28K
$ 65.28K$ 65.28K

$ 7.45M
$ 7.45M$ 7.45M

999.84M
999.84M 999.84M

999,840,477
999,840,477 999,840,477

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija MAX je $ 7.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 65.28K. Količina u optjecaju MAXSOL je 999.84M, s ukupnom količinom od 999840477. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.45M.

MAX (MAXSOL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena MAX za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00054292-6.79%
30 dana$ -0.000346-4.44%
60 dana$ +0.005332+251.39%
90 dana$ +0.004369+141.66%
MAX promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MAXSOL od $ -0.00054292 (-6.79%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

MAX 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000346 (-4.44%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

MAX 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MAXSOL od $ +0.005332 (+251.39%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

MAX 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.004369 (+141.66%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena MAX (MAXSOL)?

Pogledajte MAX stranicu Povijest cijena sada.

Što je MAX (MAXSOL)

Prototype AI Agent on @distilled_ai , the utility token for @agentsdotland

MAX dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje MAX ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MAXSOL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o MAX na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje MAX učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

MAX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MAX (MAXSOL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MAX (MAXSOL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MAX.

Provjerite MAX predviđanje cijene sada!

MAX (MAXSOL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MAX (MAXSOL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MAXSOL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti MAX (MAXSOL)

Tražiš kako kupiti MAX? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti MAX na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MAXSOL u lokalnim valutama

1 MAX(MAXSOL) u VND
196.125695
1 MAX(MAXSOL) u AUD
A$0.01132856
1 MAX(MAXSOL) u GBP
0.00544069
1 MAX(MAXSOL) u EUR
0.00633505
1 MAX(MAXSOL) u USD
$0.007453
1 MAX(MAXSOL) u MYR
RM0.03145166
1 MAX(MAXSOL) u TRY
0.30646736
1 MAX(MAXSOL) u JPY
¥1.095591
1 MAX(MAXSOL) u ARS
ARS$10.26583673
1 MAX(MAXSOL) u RUB
0.60048821
1 MAX(MAXSOL) u INR
0.655864
1 MAX(MAXSOL) u IDR
Rp122.18030832
1 MAX(MAXSOL) u KRW
10.38016575
1 MAX(MAXSOL) u PHP
0.42571536
1 MAX(MAXSOL) u EGP
￡E.0.36169409
1 MAX(MAXSOL) u BRL
R$0.04046979
1 MAX(MAXSOL) u CAD
C$0.01021061
1 MAX(MAXSOL) u BDT
0.90576309
1 MAX(MAXSOL) u NGN
11.41344967
1 MAX(MAXSOL) u COP
$29.93169518
1 MAX(MAXSOL) u ZAR
R.0.1311728
1 MAX(MAXSOL) u UAH
0.30833061
1 MAX(MAXSOL) u VES
Bs1.088138
1 MAX(MAXSOL) u CLP
$7.22941
1 MAX(MAXSOL) u PKR
Rs2.11188208
1 MAX(MAXSOL) u KZT
4.01127913
1 MAX(MAXSOL) u THB
฿0.24080643
1 MAX(MAXSOL) u TWD
NT$0.22821086
1 MAX(MAXSOL) u AED
د.إ0.02735251
1 MAX(MAXSOL) u CHF
Fr0.0059624
1 MAX(MAXSOL) u HKD
HK$0.05805887
1 MAX(MAXSOL) u AMD
֏2.84898378
1 MAX(MAXSOL) u MAD
.د.م0.06692794
1 MAX(MAXSOL) u MXN
$0.13892392
1 MAX(MAXSOL) u SAR
ريال0.02794875
1 MAX(MAXSOL) u PLN
0.02712892
1 MAX(MAXSOL) u RON
лв0.03227149
1 MAX(MAXSOL) u SEK
kr0.06998367
1 MAX(MAXSOL) u BGN
лв0.01237198
1 MAX(MAXSOL) u HUF
Ft2.51531297
1 MAX(MAXSOL) u CZK
0.15539505
1 MAX(MAXSOL) u KWD
د.ك0.002273165
1 MAX(MAXSOL) u ILS
0.02496755
1 MAX(MAXSOL) u AOA
Kz6.79393121
1 MAX(MAXSOL) u BHD
.د.ب0.002802328
1 MAX(MAXSOL) u BMD
$0.007453
1 MAX(MAXSOL) u DKK
kr0.04747561
1 MAX(MAXSOL) u HNL
L0.19497048
1 MAX(MAXSOL) u MUR
0.3413474
1 MAX(MAXSOL) u NAD
$0.13087468
1 MAX(MAXSOL) u NOK
kr0.07453
1 MAX(MAXSOL) u NZD
$0.01259557
1 MAX(MAXSOL) u PAB
B/.0.007453
1 MAX(MAXSOL) u PGK
K0.03152619
1 MAX(MAXSOL) u QAR
ر.ق0.02712892
1 MAX(MAXSOL) u RSD
дин.0.74582171

MAX Resurs

Za dublje razumijevanje MAX, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena MAX web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MAX

Koliko MAX (MAXSOL) vrijedi danas?
Cijena MAXSOL uživo u USD je 0.007453 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MAXSOL u USD?
Trenutačna cijena MAXSOL u USD je $ 0.007453. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MAX?
Tržišna kapitalizacija za MAXSOL je $ 7.45M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MAXSOL?
Količina u optjecaju za MAXSOL je 999.84M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MAXSOL?
MAXSOL je postigao ATH cijenu od 0.19192883526396262 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MAXSOL?
MAXSOL je vidio ATL cijenu od 0.001982427644634093 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MAXSOL?
24-satni obujam trgovanja za MAXSOL je $ 65.28K USD.
Hoće li MAXSOL još narasti ove godine?
MAXSOL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MAXSOL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:06:51 (UTC+8)

MAX (MAXSOL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

MAXSOL u USD kalkulator

Iznos

MAXSOL
MAXSOL
USD
USD

1 MAXSOL = 0.007453 USD

Trgujte MAXSOL

MAXSOLUSDT
$0.007453
$0.007453$0.007453
-6.72%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine