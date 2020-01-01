Heroes of Mavia (MAVIA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Heroes of Mavia (MAVIA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Heroes of Mavia (MAVIA) Informacije Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world. Službena web stranica: https://mavia.com Bijela knjiga: https://statics.mavia.com/landing/public/game_deck.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x24fcfc492c1393274b6bcd568ac9e225bec93584 Kupi MAVIA odmah!

Heroes of Mavia (MAVIA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Heroes of Mavia (MAVIA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 22.82M $ 22.82M $ 22.82M Ukupna količina: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Količina u optjecaju: $ 161.35M $ 161.35M $ 161.35M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 36.34M $ 36.34M $ 36.34M Povijesni maksimum: $ 10.7952 $ 10.7952 $ 10.7952 Povijesni minimum: $ 0.09690384445875239 $ 0.09690384445875239 $ 0.09690384445875239 Trenutna cijena: $ 0.1414 $ 0.1414 $ 0.1414 Saznajte više o cijeni Heroes of Mavia (MAVIA)

Heroes of Mavia (MAVIA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Heroes of Mavia (MAVIA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MAVIA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MAVIA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MAVIA tokena, istražite MAVIA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MAVIA Jeste li zainteresirani za dodavanje Heroes of Mavia (MAVIA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MAVIA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati MAVIA na MEXC-u odmah!

Heroes of Mavia (MAVIA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MAVIA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MAVIA povijest cijena odmah!

MAVIA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MAVIA? Naša MAVIA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MAVIA predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!