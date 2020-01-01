Unmarshal (MARSH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Unmarshal (MARSH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Unmarshal (MARSH) Informacije Unmarshal is a Chain-Agnostic blockchain protocol consisting of a network of blockchain indexes to curate customizable data for DeFi applications. Synergistically built with the support of Binance Smart Chain, Polkadot Network and Solana, Unmarshal intends to revitalize data collection, distribution, and interpretation to propel the DeFi economy. Službena web stranica: https://unmarshal.io/ Bijela knjiga: https://docs.unmarshal.io/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x5a666c7d92E5fA7Edcb6390E4efD6d0CDd69cF37 Kupi MARSH odmah!

Unmarshal (MARSH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Unmarshal (MARSH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 801.91K $ 801.91K $ 801.91K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 64.14M $ 64.14M $ 64.14M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Povijesni maksimum: $ 2.266 $ 2.266 $ 2.266 Povijesni minimum: $ 0.007779684635461528 $ 0.007779684635461528 $ 0.007779684635461528 Trenutna cijena: $ 0.012502 $ 0.012502 $ 0.012502 Saznajte više o cijeni Unmarshal (MARSH)

Unmarshal (MARSH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Unmarshal (MARSH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MARSH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MARSH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MARSH tokena, istražite MARSH cijenu tokena uživo!

Unmarshal (MARSH) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MARSH pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MARSH povijest cijena odmah!

MARSH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MARSH? Naša MARSH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MARSH predviđanje cijene tokena odmah!

