MAPO (MAPO) Informacije MAP Protocol is a Bitcoin layer-2 for peer-to-peer cross-chain interoperability. Službena web stranica: https://www.mapprotocol.io/ Bijela knjiga: https://www.mapprotocol.io/article?id=whitepaper Istraživač blokova: https://www.maposcan.io Kupi MAPO odmah!

MAPO (MAPO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MAPO (MAPO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 26.19M $ 26.19M $ 26.19M Ukupna količina: $ 9.70B $ 9.70B $ 9.70B Količina u optjecaju: $ 6.03B $ 6.03B $ 6.03B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 43.45M $ 43.45M $ 43.45M Povijesni maksimum: $ 0.01867 $ 0.01867 $ 0.01867 Povijesni minimum: $ 0.003936677633086359 $ 0.003936677633086359 $ 0.003936677633086359 Trenutna cijena: $ 0.004345 $ 0.004345 $ 0.004345 Saznajte više o cijeni MAPO (MAPO)

MAPO (MAPO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MAPO (MAPO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MAPO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MAPO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MAPO tokena, istražite MAPO cijenu tokena uživo!

MAPO (MAPO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MAPO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

MAPO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MAPO? Naša MAPO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

