Mastercard Cijena danas

Trenutačna cijena Mastercard (MAON) danas je $ 533.62, s promjenom od 1.36% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MAON u USD je $ 533.62 po MAON.

Mastercard trenutačno je na #2026 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1.09M, s količinom u optjecaju od 2.04K MAON. Tijekom posljednja 24 sata, MAON trgovao je između $ 526.1 (niska) i $ 538.24 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 604.8777949802613, dok je rekordna najniža cijena bila $ 525.0962763823312.

U kratkoročnim performansama, MAON se kretao +0.03% u posljednjem satu i -4.91% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 62.43K.

Informacije o tržištu Mastercard (MAON)

Poredak No.2026 Tržišna kapitalizacija $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Obujam (24 sata) $ 62.43K$ 62.43K $ 62.43K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Količina u optjecaju 2.04K 2.04K 2.04K Ukupna količina 2,037.81298983 2,037.81298983 2,037.81298983 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mastercard je $ 1.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 62.43K. Količina u optjecaju MAON je 2.04K, s ukupnom količinom od 2037.81298983. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.09M.