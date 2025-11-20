Manyu Cijena danas

Trenutačna cijena Manyu (MANYU) danas je $ 0.000000016052, s promjenom od 4.53% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MANYU u USD je $ 0.000000016052 po MANYU.

Manyu trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- MANYU. Tijekom posljednja 24 sata, MANYU trgovao je između $ 0.000000014451 (niska) i $ 0.000000016477 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, MANYU se kretao +1.71% u posljednjem satu i -23.13% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 131.69K.

Informacije o tržištu Manyu (MANYU)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 131.69K$ 131.69K $ 131.69K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain ETH

