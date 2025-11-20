Manyu Cijena(MANYU)
Trenutačna cijena Manyu (MANYU) danas je $ 0.000000016052, s promjenom od 4.53% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MANYU u USD je $ 0.000000016052 po MANYU.
Manyu trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- MANYU. Tijekom posljednja 24 sata, MANYU trgovao je između $ 0.000000014451 (niska) i $ 0.000000016477 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.
U kratkoročnim performansama, MANYU se kretao +1.71% u posljednjem satu i -23.13% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 131.69K.
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Manyu je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 131.69K. Količina u optjecaju MANYU je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.
+1.71%
+4.53%
-23.13%
-23.13%
Prati promjene cijena Manyu za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ +0.00000000069573
|+4.53%
|30 dana
|$ -0.000000010766
|-40.15%
|60 dana
|$ -0.000000001852
|-10.35%
|90 dana
|$ -0.000000002835
|-15.02%
Danas je zabilježena promjena u MANYU od $ +0.00000000069573 (+4.53%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000000010766 (-40.15%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MANYU od $ -0.000000001852 (-10.35%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000000002835 (-15.02%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Manyu (MANYU)?
Pogledajte Manyu stranicu Povijest cijena sada.
U 2040. godini, cijena Manyu mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.
Spremni započeti s Manyu? Kupnja MANYU je brza i prilagođena početnicima na MEXC-u. Možete odmah početi trgovati nakon što obavite svoju prvu kupnju. Za više informacija pogledajte naš cjeloviti vodič o kupnji Manyu. U nastavku slijedi kratak pregled u 5 koraka koji će vam pomoći da započnete svoje Manyu (MANYU) putovanje kupnje.
Posjedovanje Manyu omogućuje vam otvaranje više vrata u smislu samo kupnje i zadržavanja. Možete trgovati BTC-om na stotinama tržišta, zaraditi pasivne nagrade putem fleksibilnih proizvoda za ulaganje i štednju ili iskoristiti profesionalne alate za trgovanje kako biste povećali svoja sredstva. Bilo da ste početnik ili profesionalac, iskusni investitor, MEXC vam olakšava maksimiziranje vašeg kripto potencijala. U nastavku su četiri najbolja načina kako možete maksimalno iskoristiti svoje Bitcoin tokene
Kupnja Manyu (MANYU) na MEXC-u znači veću vrijednost za vaš novac. Kao jedna od kripto platformi s najnižim naknadama na tržištu, MEXC vam pomaže smanjiti troškove već od prve trgovine.
Provjerite konkurentne MEXC-ove naknade za trgovanje
Nadalje, možete trgovati odabranim tokenima na spot tržištu bez ikakvih naknada putem MEXC-ovog Festivala bez naknada.
Manyu is a well-known Shiba Inu influencer with nearly 20 million followers on social media platforms.
Za dublje razumijevanje Manyu, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|11-19 17:17:31
|Ažuriranja industrije
Yesterday, U.S. Bitcoin spot ETFs saw net outflows of $372.8 million, while Ethereum spot ETFs experienced net outflows of $74.2 million
|11-19 12:49:00
|Ažuriranja industrije
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|Ažuriranja industrije
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|Ažuriranja industrije
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|Ažuriranja industrije
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
Idite na dugačke ili kratke pozicije MANYU s financijskom polugom. Istražite terminsko trgovanje MANYU USDT na MEXC-u i iskoristite tržišne promjene.
Istražite spot i terminska tržišta, pogledajte cijenu Manyu uživo, obujam i trgujte izravno.
Najpopularnije kriptovalute s tržišnim podacima dostupnim na MEXC-u
Trenutačno popularne kriptovalute koje privlače značajnu pozornost tržišta
Nedavno navedene kriptovalute koje su dostupne za trgovanje
Današnja najbolja pumpanja kriptovaluta
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.
Iznos
1 MANYU = 0.0000 USD