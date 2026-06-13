Mantis Cijena danas

Trenutačna cijena Mantis (SN123) danas je $ 0.788157, s promjenom od 3.39% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SN123 u USD je $ 0.788157 po SN123.

Mantis trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,764,593, s količinom u optjecaju od 3.49M SN123. Tijekom posljednja 24 sata, SN123 trgovao je između $ 0.788174 (niska) i $ 0.956804 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 7.36, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.630808.

U kratkoročnim performansama, SN123 se kretao -15.88% u posljednjem satu i +1.35% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 893.55K.

Informacije o tržištu Mantis (SN123)

Tržišna kapitalizacija $ 2.76M$ 2.76M $ 2.76M Obujam (24 sata) $ 893.55K$ 893.55K $ 893.55K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.76M$ 2.76M $ 2.76M Količina u optjecaju 3.49M 3.49M 3.49M Ukupna količina 3,486,793.132043725 3,486,793.132043725 3,486,793.132043725

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mantis je $ 2.76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 893.55K. Količina u optjecaju SN123 je 3.49M, s ukupnom količinom od 3486793.132043725. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.76M.