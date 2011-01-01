Manta Network (MANTA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Manta Network (MANTA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Manta Network (MANTA) Informacije Manta Network is the multi-modular ecosystem for zero-knowledge (ZK) applications. Službena web stranica: https://manta.network/ Bijela knjiga: https://mantanetwork.medium.com/the-manta-pacific-roadmap-d09a9d918553 Istraživač blokova: https://pacific-explorer.manta.network/token/0x95CeF13441Be50d20cA4558CC0a27B601aC544E5?tab=token_transfers

Manta Network (MANTA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Manta Network (MANTA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 86.30M $ 86.30M $ 86.30M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 447.15M $ 447.15M $ 447.15M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 193.00M $ 193.00M $ 193.00M Povijesni maksimum: $ 10 $ 10 $ 10 Povijesni minimum: $ 0.15642983692201723 $ 0.15642983692201723 $ 0.15642983692201723 Trenutna cijena: $ 0.193 $ 0.193 $ 0.193 Saznajte više o cijeni Manta Network (MANTA)

Manta Network (MANTA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Manta Network (MANTA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MANTA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MANTA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MANTA tokena, istražite MANTA cijenu tokena uživo!

