Manta Network Cijena(MANTA)

1 MANTA u USD cijena uživo:

$0.1926
-1.73%1D
Grafikon aktualnih cijena Manta Network (MANTA)
Manta Network (MANTA) Informacije o cijeni (USD)

Manta Network (MANTA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1927. Tijekom protekla 24 sata, MANTAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1873 i najviše cijene $ 0.2079, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MANTA je $ 4.082953050622184, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.15642983692201723.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MANTA se promijenio za +2.06% u posljednjih sat vremena, -1.73% u posljednjih 24 sata i -3.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Manta Network (MANTA)

$ 86.14M
$ 86.14M$ 86.14M

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

$ 192.70M
$ 192.70M$ 192.70M

446.99M
446.99M 446.99M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MANTA

Trenutačna tržišna kapitalizacija Manta Network je $ 86.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.26M. Količina u optjecaju MANTA je 446.99M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 192.70M.

Manta Network (MANTA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Manta Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.003391-1.73%
30 dana$ -0.0028-1.44%
60 dana$ -0.0027-1.39%
90 dana$ -0.0586-23.32%
Manta Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MANTA od $ -0.003391 (-1.73%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Manta Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0028 (-1.44%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Manta Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MANTA od $ -0.0027 (-1.39%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Manta Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0586 (-23.32%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Manta Network (MANTA)?

Pogledajte Manta Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Manta Network (MANTA)

Manta Network is the multi-modular ecosystem for zero-knowledge (ZK) applications.

Manta Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Manta Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MANTA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Manta Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Manta Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Manta Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Manta Network (MANTA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Manta Network (MANTA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Manta Network.

Provjerite Manta Network predviđanje cijene sada!

Manta Network (MANTA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Manta Network (MANTA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MANTA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Manta Network (MANTA)

Tražiš kako kupiti Manta Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Manta Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MANTA u lokalnim valutama

Manta Network Resurs

Za dublje razumijevanje Manta Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Manta Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Manta Network

Koliko Manta Network (MANTA) vrijedi danas?
Cijena MANTA uživo u USD je 0.1927 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MANTA u USD?
Trenutačna cijena MANTA u USD je $ 0.1927. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Manta Network?
Tržišna kapitalizacija za MANTA je $ 86.14M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MANTA?
Količina u optjecaju za MANTA je 446.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MANTA?
MANTA je postigao ATH cijenu od 4.082953050622184 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MANTA?
MANTA je vidio ATL cijenu od 0.15642983692201723 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MANTA?
24-satni obujam trgovanja za MANTA je $ 1.26M USD.
Hoće li MANTA još narasti ove godine?
MANTA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MANTA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

