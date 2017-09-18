Decentraland (MANA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Decentraland (MANA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Decentraland (MANA) Informacije Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games. Službena web stranica: https://decentraland.org/ Bijela knjiga: https://decentraland.org/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/7dgHoN8wBZCc5wbnQ2C47TDnBMAxG4Q5L3KjP67z8kNi Kupi MANA odmah!

Decentraland (MANA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Decentraland (MANA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 592.30M $ 592.30M $ 592.30M Ukupna količina: $ 2.19B $ 2.19B $ 2.19B Količina u optjecaju: $ 1.97B $ 1.97B $ 1.97B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 659.49M $ 659.49M $ 659.49M Povijesni maksimum: $ 5.89723 $ 5.89723 $ 5.89723 Povijesni minimum: $ 0.007883059792220592 $ 0.007883059792220592 $ 0.007883059792220592 Trenutna cijena: $ 0.3007 $ 0.3007 $ 0.3007 Saznajte više o cijeni Decentraland (MANA)

Decentraland (MANA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Decentraland (MANA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MANA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MANA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MANA tokena, istražite MANA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MANA Jeste li zainteresirani za dodavanje Decentraland (MANA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MANA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati MANA na MEXC-u odmah!

Decentraland (MANA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MANA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MANA povijest cijena odmah!

MANA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MANA? Naša MANA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MANA predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!