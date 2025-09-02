Što je Decentraland (MANA)

Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

Decentraland (MANA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Decentraland (MANA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MANA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Decentraland Resurs

Za dublje razumijevanje Decentraland, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Decentraland Koliko Decentraland (MANA) vrijedi danas? Cijena MANA uživo u USD je 0.2816 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena MANA u USD? $ 0.2816 . Provjerite Trenutačna cijena MANA u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Decentraland? Tržišna kapitalizacija za MANA je $ 554.68M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za MANA? Količina u optjecaju za MANA je 1.97B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MANA? MANA je postigao ATH cijenu od 5.902317189920042 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MANA? MANA je vidio ATL cijenu od 0.007883059792220592 USD . Koliki je obujam trgovanja za MANA? 24-satni obujam trgovanja za MANA je $ 1.82M USD . Hoće li MANA još narasti ove godine? MANA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MANA predviđanje cijene za detaljniju analizu.

