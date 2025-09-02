Više o MAN

Matrix AI Network Logotip

Matrix AI Network Cijena(MAN)

1 MAN u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena Matrix AI Network (MAN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:06:00 (UTC+8)

Matrix AI Network (MAN) Informacije o cijeni (USD)

Matrix AI Network (MAN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00644. Tijekom protekla 24 sata, MANtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00629 i najviše cijene $ 0.00689, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAN je $ 1.7901400327682495, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002571595654983904.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAN se promijenio za +1.25% u posljednjih sat vremena, +0.94% u posljednjih 24 sata i -2.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Matrix AI Network (MAN)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Matrix AI Network je $ 3.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 66.79K. Količina u optjecaju MAN je 465.62M, s ukupnom količinom od 765618739.2199979. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.44M.

Matrix AI Network (MAN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Matrix AI Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00006+0.94%
30 dana$ -0.00052-7.48%
60 dana$ -0.00094-12.74%
90 dana$ -0.00301-31.86%
Matrix AI Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MAN od $ +0.00006 (+0.94%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Matrix AI Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00052 (-7.48%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Matrix AI Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MAN od $ -0.00094 (-12.74%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Matrix AI Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00301 (-31.86%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Matrix AI Network (MAN)?

Pogledajte Matrix AI Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Matrix AI Network (MAN)

The Matrix AI Network, inspired by the film Matrix, was established in 2017. Ever since then, we have been working on 1.0 applying AI to optimize the MATRIX public chain, and on 2.0 constructing a decentralized AI economy. Starting from 2023, we are into Matrix 3.0, which we blend neuroscience with deliverables from 1.0 and 2.0. Essentially, we use brain signal for Avatar Intelligence (AvI) realizing the scenario imagined by the Matrix films where human brain is uploaded to the Internet. This means everyone will have his/her own digital avatar in the Metaverse.

Matrix AI Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Matrix AI Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MAN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Matrix AI Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Matrix AI Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Matrix AI Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Matrix AI Network (MAN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Matrix AI Network (MAN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Matrix AI Network.

Provjerite Matrix AI Network predviđanje cijene sada!

Matrix AI Network (MAN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Matrix AI Network (MAN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MAN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Matrix AI Network (MAN)

Tražiš kako kupiti Matrix AI Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Matrix AI Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MAN u lokalnim valutama

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Matrix AI Network

Koliko Matrix AI Network (MAN) vrijedi danas?
Cijena MAN uživo u USD je 0.00644 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MAN u USD?
Trenutačna cijena MAN u USD je $ 0.00644. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Matrix AI Network?
Tržišna kapitalizacija za MAN je $ 3.00M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MAN?
Količina u optjecaju za MAN je 465.62M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MAN?
MAN je postigao ATH cijenu od 1.7901400327682495 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MAN?
MAN je vidio ATL cijenu od 0.002571595654983904 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MAN?
24-satni obujam trgovanja za MAN je $ 66.79K USD.
Hoće li MAN još narasti ove godine?
MAN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MAN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:06:00 (UTC+8)

