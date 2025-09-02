Matrix AI Network (MAN) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00629
24-satna najniža cijena
$ 0.00689
24-satna najviša cijena
$ 0.00629
$ 0.00689
$ 1.7901400327682495
$ 0.002571595654983904
+1.25%
+0.94%
-2.43%
-2.43%
Matrix AI Network (MAN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00644. Tijekom protekla 24 sata, MANtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00629 i najviše cijene $ 0.00689, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAN je $ 1.7901400327682495, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002571595654983904.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAN se promijenio za +1.25% u posljednjih sat vremena, +0.94% u posljednjih 24 sata i -2.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Matrix AI Network (MAN)
No.1629
$ 3.00M
$ 66.79K
$ 6.44M
465.62M
1,000,000,000
765,618,739.2199979
46.56%
MAN
Trenutačna tržišna kapitalizacija Matrix AI Network je $ 3.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 66.79K. Količina u optjecaju MAN je 465.62M, s ukupnom količinom od 765618739.2199979. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.44M.
Matrix AI Network (MAN) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Matrix AI Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.00006
+0.94%
30 dana
$ -0.00052
-7.48%
60 dana
$ -0.00094
-12.74%
90 dana
$ -0.00301
-31.86%
Matrix AI Network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u MAN od $ +0.00006 (+0.94%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Matrix AI Network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00052 (-7.48%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Matrix AI Network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MAN od $ -0.00094 (-12.74%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Matrix AI Network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00301 (-31.86%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Matrix AI Network (MAN)?
The Matrix AI Network, inspired by the film Matrix, was established in 2017. Ever since then, we have been working on 1.0 applying AI to optimize the MATRIX public chain, and on 2.0 constructing a decentralized AI economy. Starting from 2023, we are into Matrix 3.0, which we blend neuroscience with deliverables from 1.0 and 2.0. Essentially, we use brain signal for Avatar Intelligence (AvI) realizing the scenario imagined by the Matrix films where human brain is uploaded to the Internet. This means everyone will have his/her own digital avatar in the Metaverse.
Matrix AI Network Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Matrix AI Network (MAN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Matrix AI Network (MAN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Matrix AI Network.
Razumijevanje tokenomike Matrix AI Network (MAN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MAN opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Matrix AI Network (MAN)
