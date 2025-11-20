Maiga.ai Cijena danas

Trenutačna cijena Maiga.ai (MAIGA) danas je $ 0.02832, s promjenom od 7.85% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MAIGA u USD je $ 0.02832 po MAIGA.

Maiga.ai trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- MAIGA. Tijekom posljednja 24 sata, MAIGA trgovao je između $ 0.02586 (niska) i $ 0.02912 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, MAIGA se kretao +1.14% u posljednjem satu i -26.22% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 69.69K.

Informacije o tržištu Maiga.ai (MAIGA)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 69.69K$ 69.69K $ 69.69K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.32M$ 28.32M $ 28.32M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Maiga.ai je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 69.69K. Količina u optjecaju MAIGA je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.32M.