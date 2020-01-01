MAGAETH (MAGAETH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MAGAETH (MAGAETH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MAGAETH (MAGAETH) Informacije MAGAETH is a meme coin on Ethereum. Službena web stranica: https://maga-hat.vip/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xd29da236dd4aac627346e1bba06a619e8c22d7c5 Kupi MAGAETH odmah!

MAGAETH (MAGAETH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MAGAETH (MAGAETH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.64M $ 3.64M $ 3.64M Ukupna količina: $ 413.34B $ 413.34B $ 413.34B Količina u optjecaju: $ 390.26B $ 390.26B $ 390.26B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.92M $ 3.92M $ 3.92M Povijesni maksimum: $ 0.00079 $ 0.00079 $ 0.00079 Povijesni minimum: $ 0.000007875492975983 $ 0.000007875492975983 $ 0.000007875492975983 Trenutna cijena: $ 0.000009318 $ 0.000009318 $ 0.000009318 Saznajte više o cijeni MAGAETH (MAGAETH)

MAGAETH (MAGAETH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MAGAETH (MAGAETH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MAGAETH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MAGAETH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MAGAETH tokena, istražite MAGAETH cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MAGAETH Jeste li zainteresirani za dodavanje MAGAETH (MAGAETH) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MAGAETH, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati MAGAETH na MEXC-u odmah!

MAGAETH (MAGAETH) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MAGAETH pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MAGAETH povijest cijena odmah!

MAGAETH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MAGAETH? Naša MAGAETH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MAGAETH predviđanje cijene tokena odmah!

