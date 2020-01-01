MAD (MAD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MAD (MAD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MAD (MAD) Informacije $MAD - The Wild Degen who hustles hard and parties harder. Join the MemesAfterDark Degen Movement ! Službena web stranica: https://www.madcoin.vip/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/madHpjRn6bd8t78Rsy7NuSuNwWa2HU8ByPobZprHbHv Kupi MAD odmah!

MAD (MAD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MAD (MAD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.86M $ 2.86M $ 2.86M Ukupna količina: $ 999.98B $ 999.98B $ 999.98B Količina u optjecaju: $ 999.98B $ 999.98B $ 999.98B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.86M $ 2.86M $ 2.86M Povijesni maksimum: $ 0.00008 $ 0.00008 $ 0.00008 Povijesni minimum: $ 0.000000681688041872 $ 0.000000681688041872 $ 0.000000681688041872 Trenutna cijena: $ 0.00000286 $ 0.00000286 $ 0.00000286 Saznajte više o cijeni MAD (MAD)

MAD (MAD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MAD (MAD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MAD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MAD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MAD tokena, istražite MAD cijenu tokena uživo!

