Mind-AI (MA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Mind-AI (MA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Mind-AI (MA) Informacije The first Layer for market intelligence, offering elite insights designed to give users and investors a competitive edge in the fast-moving crypto markets. Službena web stranica: https://www.mind-ai.io/ Bijela knjiga: https://docs.mind-ai.io/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xb5ab5cf2e2c686ae43f01f23859f3a55a8629c1c Kupi MA odmah!

Mind-AI (MA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mind-AI (MA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 189.55K $ 189.55K $ 189.55K Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 342.02M $ 342.02M $ 342.02M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 277.10K $ 277.10K $ 277.10K Povijesni maksimum: $ 0.03401 $ 0.03401 $ 0.03401 Povijesni minimum: $ 0.000461968743166898 $ 0.000461968743166898 $ 0.000461968743166898 Trenutna cijena: $ 0.0005542 $ 0.0005542 $ 0.0005542 Saznajte više o cijeni Mind-AI (MA)

Mind-AI (MA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mind-AI (MA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MA tokena, istražite MA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MA Jeste li zainteresirani za dodavanje Mind-AI (MA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati MA na MEXC-u odmah!

Mind-AI (MA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MA povijest cijena odmah!

MA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MA? Naša MA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MA predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!