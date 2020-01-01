Messier (M87) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Messier (M87), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Messier (M87) Informacije Messier (M87) is developing a comprehensive, multi-layered utility ecosystem designed to deliver sustainable value to its token holders and users alike. At the heart of this ecosystem lies a bold vision: to seamlessly merge decentralized finance (DeFi), real-world utility, and cutting-edge AI technologies into a single, revenue-generating infrastructure. Službena web stranica: https://messier.app/ Bijela knjiga: https://messier.gitbook.io/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/address/0x80122c6a83c8202ea365233363d3f4837d13e888 Kupi M87 odmah!

Messier (M87) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Messier (M87), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 37.23M $ 37.23M $ 37.23M Ukupna količina: $ 884.85B $ 884.85B $ 884.85B Količina u optjecaju: $ 884.85B $ 884.85B $ 884.85B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 37.23M $ 37.23M $ 37.23M Povijesni maksimum: $ 0.000085 $ 0.000085 $ 0.000085 Povijesni minimum: $ 0.000000027472780135 $ 0.000000027472780135 $ 0.000000027472780135 Trenutna cijena: $ 0.00004207 $ 0.00004207 $ 0.00004207 Saznajte više o cijeni Messier (M87)

Messier (M87) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Messier (M87) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj M87 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja M87 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku M87 tokena, istražite M87 cijenu tokena uživo!

Kako kupiti M87 Jeste li zainteresirani za dodavanje Messier (M87) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje M87, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati M87 na MEXC-u odmah!

Messier (M87) Povijest cijena Analiza povijesti cijena M87 pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite M87 povijest cijena odmah!

M87 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide M87? Naša M87 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte M87 predviđanje cijene tokena odmah!

