LUKSO (LYX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LUKSO (LYX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

LUKSO (LYX) Informacije Co-founded by blockchain innovators Fabian Vogelsteller, who authored the ERC20 token standard and developed web3.js, and Marjorie Hernandez, an innovation expert with experience leading EY's Innovation Lab in Berlin, LUKSO is pioneering a new era of decentralized applications for the creative industry. Leveraging ETH 2.0's technology, LUKSO introduces unique LUKSO Standard Proposals (LSPs) and the Universal Profile (UP) account system, enhancing blockchain's usability and access through advanced smart contracts and user-centric digital identities. Službena web stranica: https://lukso.network/ Bijela knjiga: https://whitepaper.lukso.network/ Istraživač blokova: https://explorer.execution.mainnet.lukso.network/

LUKSO (LYX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LUKSO (LYX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 30.38M $ 30.38M $ 30.38M Ukupna količina: $ 42.12M $ 42.12M $ 42.12M Količina u optjecaju: $ 30.54M $ 30.54M $ 30.54M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 41.90M $ 41.90M $ 41.90M Povijesni maksimum: $ 8.98 $ 8.98 $ 8.98 Povijesni minimum: $ 0.5508968765168473 $ 0.5508968765168473 $ 0.5508968765168473 Trenutna cijena: $ 0.995 $ 0.995 $ 0.995

LUKSO (LYX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LUKSO (LYX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LYX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LYX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

