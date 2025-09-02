LUKSO (LYX) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.006. Tijekom protekla 24 sata, LYXtrgovalo je između najniže cijene $ 1.005 i najviše cijene $ 1.081, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LYX je $ 11.614818376214712, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.5508968765168473.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LYX se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -4.37% u posljednjih 24 sata i -11.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu LUKSO (LYX)
No.722
$ 30.72M
$ 30.72M$ 30.72M
$ 229.50K
$ 229.50K$ 229.50K
$ 42.37M
$ 42.37M$ 42.37M
30.54M
30.54M 30.54M
42,115,181.93
42,115,181.93 42,115,181.93
LYX
Trenutačna tržišna kapitalizacija LUKSO je $ 30.72M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 229.50K. Količina u optjecaju LYX je 30.54M, s ukupnom količinom od 42115181.93. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.37M.
LUKSO (LYX) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena LUKSO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.04597
-4.37%
30 dana
$ -0.105
-9.46%
60 dana
$ +0.157
+18.49%
90 dana
$ -0.005
-0.50%
LUKSO promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u LYX od $ -0.04597 (-4.37%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
LUKSO 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.105 (-9.46%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
LUKSO 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LYX od $ +0.157 (+18.49%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
LUKSO 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.005 (-0.50%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena LUKSO (LYX)?
Co-founded by blockchain innovators Fabian Vogelsteller, who authored the ERC20 token standard and developed web3.js, and Marjorie Hernandez, an innovation expert with experience leading EY’s Innovation Lab in Berlin, LUKSO is pioneering a new era of decentralized applications for the creative industry.
Leveraging ETH 2.0's technology, LUKSO introduces unique LUKSO Standard Proposals (LSPs) and the Universal Profile (UP) account system, enhancing blockchain's usability and access through advanced smart contracts and user-centric digital identities.
LUKSO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje LUKSO ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti LYX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o LUKSO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje LUKSO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
LUKSO Predviđanje cijene (USD)
Koliko će LUKSO (LYX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših LUKSO (LYX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za LUKSO.
Razumijevanje tokenomike LUKSO (LYX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LYX opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti LUKSO (LYX)
Tražiš kako kupiti LUKSO? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti LUKSO na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.