Lympid (LYP) Informacije Lympid is a regulatory-compliant platform to issue and trade premium RWAs: Horses, Art, Luxury Watches, US Treasuries, Real Estate, and much more. Strategic Investment Round featured 1inch (largest Defi aggregator). Lympid is one of the first projects accelerated by Chainlink and Anchorage. Službena web stranica: https://www.lympid.io/ Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x4837b18a6d7aF6159c8665505B90a2ed393255E0 Kupi LYP odmah!

Lympid (LYP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Lympid (LYP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 92.09M $ 92.09M $ 92.09M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.19M $ 3.19M $ 3.19M Povijesni maksimum: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 Povijesni minimum: $ 0.022936839424751707 $ 0.022936839424751707 $ 0.022936839424751707 Trenutna cijena: $ 0.0319 $ 0.0319 $ 0.0319 Saznajte više o cijeni Lympid (LYP)

Lympid (LYP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Lympid (LYP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LYP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LYP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LYP tokena, istražite LYP cijenu tokena uživo!

Lympid (LYP) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LYP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite LYP povijest cijena odmah!

LYP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LYP? Naša LYP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LYP predviđanje cijene tokena odmah!

