Lynex (LYNX) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Lynex (LYNX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Lynex (LYNX) Informacije

Lynex stands as a groundbreaking decentralized exchange (DEX) and liquidity marketplace on the Linea blockchain. It's a hub where users and DAOs can engage in a variety of actions within our dynamic protocol ecosystem. Lynex allows for token swapping, earning $LYNX as a liquidity provider, receiving voter bribes, and influencing the direction of emissions to maximize trading revenue.

Službena web stranica:
https://www.lynex.fi/
Bijela knjiga:
https://lynex.gitbook.io/lynex-docs/protocol-overview/about-lynex
Istraživač blokova:
https://lineascan.build/token/0x1a51b19CE03dbE0Cb44C1528E34a7EDD7771E9Af

Lynex (LYNX) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Lynex (LYNX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 385.28K
$ 385.28K$ 385.28K
Ukupna količina:
$ 303.52M
$ 303.52M$ 303.52M
Količina u optjecaju:
$ 29.17M
$ 29.17M$ 29.17M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 4.01M
$ 4.01M$ 4.01M
Povijesni maksimum:
$ 0.501
$ 0.501$ 0.501
Povijesni minimum:
$ 0.009541897793770708
$ 0.009541897793770708$ 0.009541897793770708
Trenutna cijena:
$ 0.01321
$ 0.01321$ 0.01321

Lynex (LYNX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Lynex (LYNX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj LYNX tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja LYNX tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku LYNX tokena, istražite LYNX cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.