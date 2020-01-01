Lynex (LYNX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Lynex (LYNX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Lynex (LYNX) Informacije Lynex stands as a groundbreaking decentralized exchange (DEX) and liquidity marketplace on the Linea blockchain. It's a hub where users and DAOs can engage in a variety of actions within our dynamic protocol ecosystem. Lynex allows for token swapping, earning $LYNX as a liquidity provider, receiving voter bribes, and influencing the direction of emissions to maximize trading revenue. Službena web stranica: https://www.lynex.fi/ Bijela knjiga: https://lynex.gitbook.io/lynex-docs/protocol-overview/about-lynex Istraživač blokova: https://lineascan.build/token/0x1a51b19CE03dbE0Cb44C1528E34a7EDD7771E9Af Kupi LYNX odmah!

Lynex (LYNX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Lynex (LYNX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 385.28K $ 385.28K $ 385.28K Ukupna količina: $ 303.52M $ 303.52M $ 303.52M Količina u optjecaju: $ 29.17M $ 29.17M $ 29.17M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.01M $ 4.01M $ 4.01M Povijesni maksimum: $ 0.501 $ 0.501 $ 0.501 Povijesni minimum: $ 0.009541897793770708 $ 0.009541897793770708 $ 0.009541897793770708 Trenutna cijena: $ 0.01321 $ 0.01321 $ 0.01321 Saznajte više o cijeni Lynex (LYNX)

Lynex (LYNX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Lynex (LYNX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LYNX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LYNX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LYNX tokena, istražite LYNX cijenu tokena uživo!

