Levva Protocol Token (LVVA) Informacije Levva is your AI-powered DeFi portfolio manager that does all the heavy lifting for you. Our AI co-pilot tailors investment strategies to your goals, securely automates yield optimization, and gives you full control over your portfolio with zero complexity. Whether you're new to DeFi or a pro, Levva makes it effortless, safe, and optimized so you can focus on what matters while your assets work for you. Službena web stranica: https://levva.fi Bijela knjiga: https://docs.levva.fi/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x6243558a24CC6116aBE751f27E6d7Ede50ABFC76 Kupi LVVA odmah!

Levva Protocol Token (LVVA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Levva Protocol Token (LVVA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.25B Količina u optjecaju: $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.07M Povijesni maksimum: $ 0.017864 Povijesni minimum: $ 0.001758171727495775 Trenutna cijena: $ 0.005533

Levva Protocol Token (LVVA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Levva Protocol Token (LVVA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LVVA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LVVA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LVVA tokena, istražite LVVA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti LVVA Jeste li zainteresirani za dodavanje Levva Protocol Token (LVVA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje LVVA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

Levva Protocol Token (LVVA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LVVA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite LVVA povijest cijena odmah!

LVVA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LVVA? Naša LVVA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LVVA predviđanje cijene tokena odmah!

