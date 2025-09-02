Levva Protocol Token (LVVA) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0023
24-satna najniža cijena
$ 0.0036
24-satna najviša cijena
$ 0.0023
$ 0.0036
$ 0.005216340150260189
$ 0.001758171727495775
+2.21%
-8.10%
+42.05%
+42.05%
Levva Protocol Token (LVVA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002993. Tijekom protekla 24 sata, LVVAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0023 i najviše cijene $ 0.0036, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LVVA je $ 0.005216340150260189, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001758171727495775.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LVVA se promijenio za +2.21% u posljednjih sat vremena, -8.10% u posljednjih 24 sata i +42.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Levva Protocol Token (LVVA)
No.3447
$ 0.00
$ 163.48K
$ 5.99M
0.00
2,000,000,000
1,250,000,000
0.00%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Levva Protocol Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 163.48K. Količina u optjecaju LVVA je 0.00, s ukupnom količinom od 1250000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.99M.
Levva Protocol Token (LVVA) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Levva Protocol Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0002638
-8.10%
30 dana
$ +0.000608
+25.49%
60 dana
$ +0.001056
+54.51%
90 dana
$ -0.00057
-16.00%
Levva Protocol Token promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u LVVA od $ -0.0002638 (-8.10%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Levva Protocol Token 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000608 (+25.49%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Levva Protocol Token 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LVVA od $ +0.001056 (+54.51%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Levva Protocol Token 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00057 (-16.00%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Levva Protocol Token (LVVA)?
Levva is your AI-powered DeFi portfolio manager that does all the heavy lifting for you. Our AI co-pilot tailors investment strategies to your goals, securely automates yield optimization, and gives you full control over your portfolio with zero complexity. Whether you're new to DeFi or a pro, Levva makes it effortless, safe, and optimized so you can focus on what matters while your assets work for you.
Levva Protocol Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Levva Protocol Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti LVVA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Levva Protocol Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Levva Protocol Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Levva Protocol Token Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Levva Protocol Token (LVVA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Levva Protocol Token (LVVA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Levva Protocol Token.
Razumijevanje tokenomike Levva Protocol Token (LVVA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LVVA opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Levva Protocol Token (LVVA)
Tražiš kako kupiti Levva Protocol Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Levva Protocol Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
