Levva Protocol Token Logotip

Levva Protocol Token Cijena(LVVA)

1 LVVA u USD cijena uživo:

-8.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Levva Protocol Token (LVVA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:45:26 (UTC+8)

Levva Protocol Token (LVVA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+2.21%

-8.10%

+42.05%

+42.05%

Levva Protocol Token (LVVA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002993. Tijekom protekla 24 sata, LVVAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0023 i najviše cijene $ 0.0036, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LVVA je $ 0.005216340150260189, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001758171727495775.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LVVA se promijenio za +2.21% u posljednjih sat vremena, -8.10% u posljednjih 24 sata i +42.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Levva Protocol Token (LVVA)

No.3447

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Levva Protocol Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 163.48K. Količina u optjecaju LVVA je 0.00, s ukupnom količinom od 1250000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.99M.

Levva Protocol Token (LVVA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Levva Protocol Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0002638-8.10%
30 dana$ +0.000608+25.49%
60 dana$ +0.001056+54.51%
90 dana$ -0.00057-16.00%
Levva Protocol Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LVVA od $ -0.0002638 (-8.10%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Levva Protocol Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000608 (+25.49%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Levva Protocol Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LVVA od $ +0.001056 (+54.51%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Levva Protocol Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00057 (-16.00%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Levva Protocol Token (LVVA)?

Pogledajte Levva Protocol Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Levva Protocol Token (LVVA)

Levva is your AI-powered DeFi portfolio manager that does all the heavy lifting for you. Our AI co-pilot tailors investment strategies to your goals, securely automates yield optimization, and gives you full control over your portfolio with zero complexity. Whether you're new to DeFi or a pro, Levva makes it effortless, safe, and optimized so you can focus on what matters while your assets work for you.

Levva Protocol Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Levva Protocol Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LVVA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Levva Protocol Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Levva Protocol Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Levva Protocol Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Levva Protocol Token (LVVA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Levva Protocol Token (LVVA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Levva Protocol Token.

Provjerite Levva Protocol Token predviđanje cijene sada!

Levva Protocol Token (LVVA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Levva Protocol Token (LVVA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LVVA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Levva Protocol Token (LVVA)

Tražiš kako kupiti Levva Protocol Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Levva Protocol Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LVVA u lokalnim valutama

1 Levva Protocol Token(LVVA) u VND
78.760795
1 Levva Protocol Token(LVVA) u AUD
A$0.00454936
1 Levva Protocol Token(LVVA) u GBP
0.00218489
1 Levva Protocol Token(LVVA) u EUR
0.00254405
1 Levva Protocol Token(LVVA) u USD
$0.002993
1 Levva Protocol Token(LVVA) u MYR
RM0.01263046
1 Levva Protocol Token(LVVA) u TRY
0.12313202
1 Levva Protocol Token(LVVA) u JPY
¥0.439971
1 Levva Protocol Token(LVVA) u ARS
ARS$4.12258813
1 Levva Protocol Token(LVVA) u RUB
0.24114601
1 Levva Protocol Token(LVVA) u INR
0.263384
1 Levva Protocol Token(LVVA) u IDR
Rp49.06556592
1 Levva Protocol Token(LVVA) u KRW
4.1743371
1 Levva Protocol Token(LVVA) u PHP
0.17096016
1 Levva Protocol Token(LVVA) u EGP
￡E.0.14522036
1 Levva Protocol Token(LVVA) u BRL
R$0.01625199
1 Levva Protocol Token(LVVA) u CAD
C$0.00410041
1 Levva Protocol Token(LVVA) u BDT
0.36373929
1 Levva Protocol Token(LVVA) u NGN
4.58345027
1 Levva Protocol Token(LVVA) u COP
$12.02006758
1 Levva Protocol Token(LVVA) u ZAR
R.0.05273666
1 Levva Protocol Token(LVVA) u UAH
0.12382041
1 Levva Protocol Token(LVVA) u VES
Bs0.436978
1 Levva Protocol Token(LVVA) u CLP
$2.90321
1 Levva Protocol Token(LVVA) u PKR
Rs0.84809648
1 Levva Protocol Token(LVVA) u KZT
1.61086253
1 Levva Protocol Token(LVVA) u THB
฿0.09670383
1 Levva Protocol Token(LVVA) u TWD
NT$0.09167559
1 Levva Protocol Token(LVVA) u AED
د.إ0.01098431
1 Levva Protocol Token(LVVA) u CHF
Fr0.0023944
1 Levva Protocol Token(LVVA) u HKD
HK$0.02331547
1 Levva Protocol Token(LVVA) u AMD
֏1.14410418
1 Levva Protocol Token(LVVA) u MAD
.د.م0.02687714
1 Levva Protocol Token(LVVA) u MXN
$0.05581945
1 Levva Protocol Token(LVVA) u SAR
ريال0.01122375
1 Levva Protocol Token(LVVA) u PLN
0.01086459
1 Levva Protocol Token(LVVA) u RON
лв0.01295969
1 Levva Protocol Token(LVVA) u SEK
kr0.02810427
1 Levva Protocol Token(LVVA) u BGN
лв0.00499831
1 Levva Protocol Token(LVVA) u HUF
Ft1.00941918
1 Levva Protocol Token(LVVA) u CZK
0.06237412
1 Levva Protocol Token(LVVA) u KWD
د.ك0.000912865
1 Levva Protocol Token(LVVA) u ILS
0.01002655
1 Levva Protocol Token(LVVA) u AOA
Kz2.72832901
1 Levva Protocol Token(LVVA) u BHD
.د.ب0.001128361
1 Levva Protocol Token(LVVA) u BMD
$0.002993
1 Levva Protocol Token(LVVA) u DKK
kr0.01906541
1 Levva Protocol Token(LVVA) u HNL
L0.07829688
1 Levva Protocol Token(LVVA) u MUR
0.1370794
1 Levva Protocol Token(LVVA) u NAD
$0.05255708
1 Levva Protocol Token(LVVA) u NOK
kr0.02990007
1 Levva Protocol Token(LVVA) u NZD
$0.00505817
1 Levva Protocol Token(LVVA) u PAB
B/.0.002993
1 Levva Protocol Token(LVVA) u PGK
K0.01266039
1 Levva Protocol Token(LVVA) u QAR
ر.ق0.01089452
1 Levva Protocol Token(LVVA) u RSD
дин.0.29935986

Levva Protocol Token Resurs

Za dublje razumijevanje Levva Protocol Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Levva Protocol Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Levva Protocol Token

Koliko Levva Protocol Token (LVVA) vrijedi danas?
Cijena LVVA uživo u USD je 0.002993 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LVVA u USD?
Trenutačna cijena LVVA u USD je $ 0.002993. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Levva Protocol Token?
Tržišna kapitalizacija za LVVA je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LVVA?
Količina u optjecaju za LVVA je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LVVA?
LVVA je postigao ATH cijenu od 0.005216340150260189 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LVVA?
LVVA je vidio ATL cijenu od 0.001758171727495775 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LVVA?
24-satni obujam trgovanja za LVVA je $ 163.48K USD.
Hoće li LVVA još narasti ove godine?
LVVA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LVVA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:45:26 (UTC+8)

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

LVVA u USD kalkulator

Iznos

LVVA
LVVA
USD
USD

1 LVVA = 0.002993 USD

Trgujte LVVA

LVVAUSDT
-8.10%

