Lunch Protocol Cijena danas

Trenutačna cijena Lunch Protocol (LUNCH) danas je $ 0.000444, s promjenom od 22.10% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LUNCH u USD je $ 0.000444 po LUNCH.

Lunch Protocol trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- LUNCH. Tijekom posljednja 24 sata, LUNCH trgovao je između $ 0.000444 (niska) i $ 0.001153 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, LUNCH se kretao 0.00% u posljednjem satu i -70.87% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 725.53.

Informacije o tržištu Lunch Protocol (LUNCH)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 725.53$ 725.53 $ 725.53 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 444.00K$ 444.00K $ 444.00K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain SUI

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lunch Protocol je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 725.53. Količina u optjecaju LUNCH je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 444.00K.