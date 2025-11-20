Lunarbits Cijena danas

Trenutačna cijena Lunarbits (LUNARBITS) danas je $ 0.024667, s promjenom od 16.69% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LUNARBITS u USD je $ 0.024667 po LUNARBITS.

Lunarbits trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- LUNARBITS. Tijekom posljednja 24 sata, LUNARBITS trgovao je između $ 0.023191 (niska) i $ 0.031811 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, LUNARBITS se kretao -17.69% u posljednjem satu i -80.43% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 29.67K.

Informacije o tržištu Lunarbits (LUNARBITS)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 29.67K$ 29.67K $ 29.67K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.48M$ 5.48M $ 5.48M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 222,222,222 222,222,222 222,222,222 Javni blockchain BTCRUNES

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lunarbits je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 29.67K. Količina u optjecaju LUNARBITS je --, s ukupnom količinom od 222222222. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.48M.