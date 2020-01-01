Luna by Virtuals (LUNAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Luna by Virtuals (LUNAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Luna by Virtuals (LUNAI) Informacije LUNAI is a meme coin. Službena web stranica: https://app.virtuals.io/virtuals/68 Istraživač blokova: https://solscan.io/token/9se6kma7LeGcQWyRBNcYzyxZPE3r9t9qWZ8SnjnN3jJ7 Kupi LUNAI odmah!

Luna by Virtuals (LUNAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Luna by Virtuals (LUNAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.41M $ 12.41M $ 12.41M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.41M $ 12.41M $ 12.41M Povijesni maksimum: $ 0.28014 $ 0.28014 $ 0.28014 Povijesni minimum: $ 0.000061496208216134 $ 0.000061496208216134 $ 0.000061496208216134 Trenutna cijena: $ 0.012406 $ 0.012406 $ 0.012406 Saznajte više o cijeni Luna by Virtuals (LUNAI)

Luna by Virtuals (LUNAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Luna by Virtuals (LUNAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LUNAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LUNAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LUNAI tokena, istražite LUNAI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti LUNAI Jeste li zainteresirani za dodavanje Luna by Virtuals (LUNAI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje LUNAI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati LUNAI na MEXC-u odmah!

Luna by Virtuals (LUNAI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LUNAI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite LUNAI povijest cijena odmah!

LUNAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LUNAI? Naša LUNAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LUNAI predviđanje cijene tokena odmah!

