Više o LUNAI

LUNAI Informacije o cijeni

LUNAI Službena web stranica

LUNAI Tokenomija

LUNAI Prognoza cijena

LUNAI Povijest

Vodič za kupnju LUNAI

Konverter LUNAI u fiducijarnu valutu

LUNAI Spot trgovanje

LUNAI USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Luna by Virtuals Logotip

Luna by Virtuals Cijena(LUNAI)

1 LUNAI u USD cijena uživo:

$0.012205
$0.012205$0.012205
-3.11%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Luna by Virtuals (LUNAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:05:04 (UTC+8)

Luna by Virtuals (LUNAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.012206
$ 0.012206$ 0.012206
24-satna najniža cijena
$ 0.013319
$ 0.013319$ 0.013319
24-satna najviša cijena

$ 0.012206
$ 0.012206$ 0.012206

$ 0.013319
$ 0.013319$ 0.013319

$ 12.765823816951123
$ 12.765823816951123$ 12.765823816951123

$ 0.000061496208216134
$ 0.000061496208216134$ 0.000061496208216134

-0.70%

-3.11%

-8.71%

-8.71%

Luna by Virtuals (LUNAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.012215. Tijekom protekla 24 sata, LUNAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.012206 i najviše cijene $ 0.013319, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUNAI je $ 12.765823816951123, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000061496208216134.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUNAI se promijenio za -0.70% u posljednjih sat vremena, -3.11% u posljednjih 24 sata i -8.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Luna by Virtuals (LUNAI)

No.1054

$ 12.22M
$ 12.22M$ 12.22M

$ 54.75K
$ 54.75K$ 54.75K

$ 12.22M
$ 12.22M$ 12.22M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Luna by Virtuals je $ 12.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.75K. Količina u optjecaju LUNAI je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.22M.

Luna by Virtuals (LUNAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Luna by Virtuals za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00039176-3.11%
30 dana$ -0.005741-31.98%
60 dana$ -0.006614-35.13%
90 dana$ -0.008565-41.22%
Luna by Virtuals promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LUNAI od $ -0.00039176 (-3.11%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Luna by Virtuals 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.005741 (-31.98%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Luna by Virtuals 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LUNAI od $ -0.006614 (-35.13%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Luna by Virtuals 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.008565 (-41.22%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Luna by Virtuals (LUNAI)?

Pogledajte Luna by Virtuals stranicu Povijest cijena sada.

Što je Luna by Virtuals (LUNAI)

LUNAI is a meme coin.

Luna by Virtuals dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Luna by Virtuals ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LUNAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Luna by Virtuals na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Luna by Virtuals učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Luna by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Luna by Virtuals (LUNAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Luna by Virtuals (LUNAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Luna by Virtuals.

Provjerite Luna by Virtuals predviđanje cijene sada!

Luna by Virtuals (LUNAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Luna by Virtuals (LUNAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LUNAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Luna by Virtuals (LUNAI)

Tražiš kako kupiti Luna by Virtuals? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Luna by Virtuals na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LUNAI u lokalnim valutama

1 Luna by Virtuals(LUNAI) u VND
321.437725
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u AUD
A$0.0185668
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u GBP
0.00891695
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u EUR
0.01038275
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u USD
$0.012215
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u MYR
RM0.0515473
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u TRY
0.5022808
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u JPY
¥1.795605
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u ARS
ARS$16.82506315
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u RUB
0.98416255
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u INR
1.07492
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u IDR
Rp200.2458696
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u KRW
17.01244125
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u PHP
0.6977208
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u EGP
￡E.0.59279395
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u BRL
R$0.06632745
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u CAD
C$0.01673455
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u BDT
1.48448895
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u NGN
18.70592885
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u COP
$49.0561729
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u ZAR
R.0.214984
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u UAH
0.50533455
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u VES
Bs1.78339
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u CLP
$11.84855
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u PKR
Rs3.4612424
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u KZT
6.57423515
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u THB
฿0.39466665
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u TWD
NT$0.3740233
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u AED
د.إ0.04482905
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u CHF
Fr0.009772
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u HKD
HK$0.09515485
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u AMD
֏4.6693059
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u MAD
.د.م0.1096907
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u MXN
$0.2276876
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u SAR
ريال0.04580625
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u PLN
0.0444626
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u RON
лв0.05289095
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u SEK
kr0.11469885
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u BGN
лв0.0202769
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u HUF
Ft4.12244035
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u CZK
0.25468275
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u KWD
د.ك0.003725575
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u ILS
0.04092025
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u AOA
Kz11.13482755
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u BHD
.د.ب0.00459284
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u BMD
$0.012215
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u DKK
kr0.07780955
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u HNL
L0.3195444
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u MUR
0.559447
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u NAD
$0.2144954
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u NOK
kr0.12215
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u NZD
$0.02064335
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u PAB
B/.0.012215
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u PGK
K0.05166945
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u QAR
ر.ق0.0444626
1 Luna by Virtuals(LUNAI) u RSD
дин.1.22235505

Luna by Virtuals Resurs

Za dublje razumijevanje Luna by Virtuals, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Luna by Virtuals web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Luna by Virtuals

Koliko Luna by Virtuals (LUNAI) vrijedi danas?
Cijena LUNAI uživo u USD je 0.012215 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LUNAI u USD?
Trenutačna cijena LUNAI u USD je $ 0.012215. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Luna by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za LUNAI je $ 12.22M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LUNAI?
Količina u optjecaju za LUNAI je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LUNAI?
LUNAI je postigao ATH cijenu od 12.765823816951123 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LUNAI?
LUNAI je vidio ATL cijenu od 0.000061496208216134 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LUNAI?
24-satni obujam trgovanja za LUNAI je $ 54.75K USD.
Hoće li LUNAI još narasti ove godine?
LUNAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LUNAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:05:04 (UTC+8)

Luna by Virtuals (LUNAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

LUNAI u USD kalkulator

Iznos

LUNAI
LUNAI
USD
USD

1 LUNAI = 0.012215 USD

Trgujte LUNAI

LUNAIUSDT
$0.012205
$0.012205$0.012205
-3.17%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine