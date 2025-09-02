Što je Luna by Virtuals (LUNAI)

LUNAI is a meme coin.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Luna by Virtuals Koliko Luna by Virtuals (LUNAI) vrijedi danas? Cijena LUNAI uživo u USD je 0.012215 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena LUNAI u USD? $ 0.012215 . Provjerite Trenutačna cijena LUNAI u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Luna by Virtuals? Tržišna kapitalizacija za LUNAI je $ 12.22M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za LUNAI? Količina u optjecaju za LUNAI je 1.00B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LUNAI? LUNAI je postigao ATH cijenu od 12.765823816951123 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LUNAI? LUNAI je vidio ATL cijenu od 0.000061496208216134 USD . Koliki je obujam trgovanja za LUNAI? 24-satni obujam trgovanja za LUNAI je $ 54.75K USD . Hoće li LUNAI još narasti ove godine? LUNAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LUNAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Luna by Virtuals (LUNAI) Važna ažuriranja industrije

