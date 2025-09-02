Više o LUMIA

Lumia Logotip

Lumia Cijena(LUMIA)

1 LUMIA u USD cijena uživo:

$0.294
$0.294$0.294
-1.73%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Lumia (LUMIA)
Lumia (LUMIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.276
$ 0.276$ 0.276
24-satna najniža cijena
$ 0.314
$ 0.314$ 0.314
24-satna najviša cijena

$ 0.276
$ 0.276$ 0.276

$ 0.314
$ 0.314$ 0.314

$ 2.59516770698109
$ 2.59516770698109$ 2.59516770698109

$ 0.1949649620411284
$ 0.1949649620411284$ 0.1949649620411284

+1.80%

-1.73%

+6.79%

+6.79%

Lumia (LUMIA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.294. Tijekom protekla 24 sata, LUMIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.276 i najviše cijene $ 0.314, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUMIA je $ 2.59516770698109, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.1949649620411284.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUMIA se promijenio za +1.80% u posljednjih sat vremena, -1.73% u posljednjih 24 sata i +6.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lumia (LUMIA)

No.642

$ 38.38M
$ 38.38M$ 38.38M

$ 95.70K
$ 95.70K$ 95.70K

$ 70.23M
$ 70.23M$ 70.23M

130.54M
130.54M 130.54M

238,888,888
238,888,888 238,888,888

238,888,888
238,888,888 238,888,888

54.64%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lumia je $ 38.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 95.70K. Količina u optjecaju LUMIA je 130.54M, s ukupnom količinom od 238888888. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 70.23M.

Lumia (LUMIA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Lumia za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.005176-1.73%
30 dana$ +0.0153+5.48%
60 dana$ +0.0574+24.26%
90 dana$ +0.0006+0.20%
Lumia promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LUMIA od $ -0.005176 (-1.73%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Lumia 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0153 (+5.48%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Lumia 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LUMIA od $ +0.0574 (+24.26%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Lumia 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0006 (+0.20%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Lumia (LUMIA)?

Pogledajte Lumia stranicu Povijest cijena sada.

Što je Lumia (LUMIA)

Lumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi.

Lumia dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Lumia ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LUMIA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Lumia na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Lumia učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Lumia Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Lumia (LUMIA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Lumia (LUMIA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Lumia.

Provjerite Lumia predviđanje cijene sada!

Lumia (LUMIA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Lumia (LUMIA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LUMIA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Lumia (LUMIA)

Tražiš kako kupiti Lumia? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Lumia na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LUMIA u lokalnim valutama

1 Lumia(LUMIA) u VND
7,736.61
1 Lumia(LUMIA) u AUD
A$0.44688
1 Lumia(LUMIA) u GBP
0.21462
1 Lumia(LUMIA) u EUR
0.2499
1 Lumia(LUMIA) u USD
$0.294
1 Lumia(LUMIA) u MYR
RM1.24068
1 Lumia(LUMIA) u TRY
12.09516
1 Lumia(LUMIA) u JPY
¥43.218
1 Lumia(LUMIA) u ARS
ARS$404.95854
1 Lumia(LUMIA) u RUB
23.68758
1 Lumia(LUMIA) u INR
25.872
1 Lumia(LUMIA) u IDR
Rp4,819.67136
1 Lumia(LUMIA) u KRW
410.0418
1 Lumia(LUMIA) u PHP
16.79328
1 Lumia(LUMIA) u EGP
￡E.14.26488
1 Lumia(LUMIA) u BRL
R$1.59642
1 Lumia(LUMIA) u CAD
C$0.40278
1 Lumia(LUMIA) u BDT
35.72982
1 Lumia(LUMIA) u NGN
450.22866
1 Lumia(LUMIA) u COP
$1,180.72164
1 Lumia(LUMIA) u ZAR
R.5.18028
1 Lumia(LUMIA) u UAH
12.16278
1 Lumia(LUMIA) u VES
Bs42.924
1 Lumia(LUMIA) u CLP
$285.18
1 Lumia(LUMIA) u PKR
Rs83.30784
1 Lumia(LUMIA) u KZT
158.23374
1 Lumia(LUMIA) u THB
฿9.49914
1 Lumia(LUMIA) u TWD
NT$9.00522
1 Lumia(LUMIA) u AED
د.إ1.07898
1 Lumia(LUMIA) u CHF
Fr0.2352
1 Lumia(LUMIA) u HKD
HK$2.29026
1 Lumia(LUMIA) u AMD
֏112.38444
1 Lumia(LUMIA) u MAD
.د.م2.64012
1 Lumia(LUMIA) u MXN
$5.4831
1 Lumia(LUMIA) u SAR
ريال1.1025
1 Lumia(LUMIA) u PLN
1.06722
1 Lumia(LUMIA) u RON
лв1.27302
1 Lumia(LUMIA) u SEK
kr2.76066
1 Lumia(LUMIA) u BGN
лв0.49098
1 Lumia(LUMIA) u HUF
Ft99.15444
1 Lumia(LUMIA) u CZK
6.12696
1 Lumia(LUMIA) u KWD
د.ك0.08967
1 Lumia(LUMIA) u ILS
0.9849
1 Lumia(LUMIA) u AOA
Kz268.00158
1 Lumia(LUMIA) u BHD
.د.ب0.110838
1 Lumia(LUMIA) u BMD
$0.294
1 Lumia(LUMIA) u DKK
kr1.87278
1 Lumia(LUMIA) u HNL
L7.69104
1 Lumia(LUMIA) u MUR
13.4652
1 Lumia(LUMIA) u NAD
$5.16264
1 Lumia(LUMIA) u NOK
kr2.93706
1 Lumia(LUMIA) u NZD
$0.49686
1 Lumia(LUMIA) u PAB
B/.0.294
1 Lumia(LUMIA) u PGK
K1.24362
1 Lumia(LUMIA) u QAR
ر.ق1.07016
1 Lumia(LUMIA) u RSD
дин.29.40588

Lumia Resurs

Za dublje razumijevanje Lumia, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Lumia web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Lumia

Koliko Lumia (LUMIA) vrijedi danas?
Cijena LUMIA uživo u USD je 0.294 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LUMIA u USD?
Trenutačna cijena LUMIA u USD je $ 0.294. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Lumia?
Tržišna kapitalizacija za LUMIA je $ 38.38M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LUMIA?
Količina u optjecaju za LUMIA je 130.54M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LUMIA?
LUMIA je postigao ATH cijenu od 2.59516770698109 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LUMIA?
LUMIA je vidio ATL cijenu od 0.1949649620411284 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LUMIA?
24-satni obujam trgovanja za LUMIA je $ 95.70K USD.
Hoće li LUMIA još narasti ove godine?
LUMIA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LUMIA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

