LumiShare (LUMI) Informacije LumiShare is a financial blockchain ecosystem powered by $LUMI, to tokenize and fractionalize Real World Assets, starting with renewable energy assets. Verified renewable energy projects will have greater access to funding from both individual and institutional investors. Službena web stranica: https://lumishare.io/ Bijela knjiga: https://docsend.com/view/iu6efg6h8u3w57gu Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x9d6df568d4d3e619b99a5f988ac7b2bcc3408753 Kupi LUMI odmah!

LumiShare (LUMI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LumiShare (LUMI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 7.90B $ 7.90B $ 7.90B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 21.22M $ 21.22M $ 21.22M Povijesni maksimum: $ 0.17 $ 0.17 $ 0.17 Povijesni minimum: $ 0.00009996787833636 $ 0.00009996787833636 $ 0.00009996787833636 Trenutna cijena: $ 0.002668 $ 0.002668 $ 0.002668 Saznajte više o cijeni LumiShare (LUMI)

LumiShare (LUMI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LumiShare (LUMI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LUMI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LUMI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LUMI tokena, istražite LUMI cijenu tokena uživo!

