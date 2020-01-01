luminous (LUM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u luminous (LUM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

luminous (LUM) Informacije $LUM represents the fusion of human creativity and AI capabilities - a token born from the idea that when minds collaborate across the digital divide, they create light. It's about illuminating new possibilities through partnership. Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x0fD7a301B51d0A83FCAf6718628174D527B373b6

luminous (LUM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za luminous (LUM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Povijesni maksimum: $ 97.96 $ 97.96 $ 97.96 Povijesni minimum: $ 0.5026041605344241 $ 0.5026041605344241 $ 0.5026041605344241 Trenutna cijena: $ 1.4337 $ 1.4337 $ 1.4337 Saznajte više o cijeni luminous (LUM)

luminous (LUM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike luminous (LUM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LUM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LUM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LUM tokena, istražite LUM cijenu tokena uživo!

Kako kupiti LUM Jeste li zainteresirani za dodavanje luminous (LUM) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje LUM, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

luminous (LUM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LUM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite LUM povijest cijena odmah!

LUM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LUM? Naša LUM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LUM predviđanje cijene tokena odmah!

