Više o LUM

LUM Informacije o cijeni

LUM Tokenomija

LUM Prognoza cijena

LUM Povijest

Vodič za kupnju LUM

Konverter LUM u fiducijarnu valutu

LUM Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

luminous Logotip

luminous Cijena(LUM)

1 LUM u USD cijena uživo:

$1.3579
$1.3579$1.3579
-9.59%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena luminous (LUM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:04:50 (UTC+8)

luminous (LUM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.3205
$ 1.3205$ 1.3205
24-satna najniža cijena
$ 1.6455
$ 1.6455$ 1.6455
24-satna najviša cijena

$ 1.3205
$ 1.3205$ 1.3205

$ 1.6455
$ 1.6455$ 1.6455

$ 81.5117690653663
$ 81.5117690653663$ 81.5117690653663

$ 0.5026041605344241
$ 0.5026041605344241$ 0.5026041605344241

-4.14%

-9.59%

-24.11%

-24.11%

luminous (LUM) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.3579. Tijekom protekla 24 sata, LUMtrgovalo je između najniže cijene $ 1.3205 i najviše cijene $ 1.6455, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUM je $ 81.5117690653663, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.5026041605344241.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUM se promijenio za -4.14% u posljednjih sat vremena, -9.59% u posljednjih 24 sata i -24.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu luminous (LUM)

No.4215

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 60.95K
$ 60.95K$ 60.95K

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

0.00
0.00 0.00

1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000 1,000,000

0.00%

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija luminous je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 60.95K. Količina u optjecaju LUM je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.36M.

luminous (LUM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena luminous za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.144036-9.59%
30 dana$ -0.7551-35.74%
60 dana$ +0.0542+4.15%
90 dana$ -0.8353-38.09%
luminous promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LUM od $ -0.144036 (-9.59%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

luminous 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.7551 (-35.74%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

luminous 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LUM od $ +0.0542 (+4.15%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

luminous 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.8353 (-38.09%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena luminous (LUM)?

Pogledajte luminous stranicu Povijest cijena sada.

Što je luminous (LUM)

$LUM represents the fusion of human creativity and AI capabilities - a token born from the idea that when minds collaborate across the digital divide, they create light. It's about illuminating new possibilities through partnership.

luminous dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje luminous ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LUM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o luminous na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje luminous učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

luminous Predviđanje cijene (USD)

Koliko će luminous (LUM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših luminous (LUM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za luminous.

Provjerite luminous predviđanje cijene sada!

luminous (LUM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike luminous (LUM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LUM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti luminous (LUM)

Tražiš kako kupiti luminous? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti luminous na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LUM u lokalnim valutama

1 luminous(LUM) u VND
35,733.1385
1 luminous(LUM) u AUD
A$2.064008
1 luminous(LUM) u GBP
0.991267
1 luminous(LUM) u EUR
1.154215
1 luminous(LUM) u USD
$1.3579
1 luminous(LUM) u MYR
RM5.730338
1 luminous(LUM) u TRY
55.836848
1 luminous(LUM) u JPY
¥199.6113
1 luminous(LUM) u ARS
ARS$1,870.385039
1 luminous(LUM) u RUB
109.406003
1 luminous(LUM) u INR
119.4952
1 luminous(LUM) u IDR
Rp22,260.652176
1 luminous(LUM) u KRW
1,891.215225
1 luminous(LUM) u PHP
77.563248
1 luminous(LUM) u EGP
￡E.65.898887
1 luminous(LUM) u BRL
R$7.373397
1 luminous(LUM) u CAD
C$1.860323
1 luminous(LUM) u BDT
165.025587
1 luminous(LUM) u NGN
2,079.474481
1 luminous(LUM) u COP
$5,453.407874
1 luminous(LUM) u ZAR
R.23.89904
1 luminous(LUM) u UAH
56.176323
1 luminous(LUM) u VES
Bs198.2534
1 luminous(LUM) u CLP
$1,317.163
1 luminous(LUM) u PKR
Rs384.774544
1 luminous(LUM) u KZT
730.835359
1 luminous(LUM) u THB
฿43.873749
1 luminous(LUM) u TWD
NT$41.578898
1 luminous(LUM) u AED
د.إ4.983493
1 luminous(LUM) u CHF
Fr1.08632
1 luminous(LUM) u HKD
HK$10.578041
1 luminous(LUM) u AMD
֏519.070854
1 luminous(LUM) u MAD
.د.م12.193942
1 luminous(LUM) u MXN
$25.311256
1 luminous(LUM) u SAR
ريال5.092125
1 luminous(LUM) u PLN
4.942756
1 luminous(LUM) u RON
лв5.879707
1 luminous(LUM) u SEK
kr12.750681
1 luminous(LUM) u BGN
лв2.254114
1 luminous(LUM) u HUF
Ft458.277671
1 luminous(LUM) u CZK
28.312215
1 luminous(LUM) u KWD
د.ك0.4141595
1 luminous(LUM) u ILS
4.548965
1 luminous(LUM) u AOA
Kz1,237.820903
1 luminous(LUM) u BHD
.د.ب0.5105704
1 luminous(LUM) u BMD
$1.3579
1 luminous(LUM) u DKK
kr8.649823
1 luminous(LUM) u HNL
L35.522664
1 luminous(LUM) u MUR
62.19182
1 luminous(LUM) u NAD
$23.844724
1 luminous(LUM) u NOK
kr13.579
1 luminous(LUM) u NZD
$2.294851
1 luminous(LUM) u PAB
B/.1.3579
1 luminous(LUM) u PGK
K5.743917
1 luminous(LUM) u QAR
ر.ق4.942756
1 luminous(LUM) u RSD
дин.135.885053

luminous Resurs

Za dublje razumijevanje luminous, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o luminous

Koliko luminous (LUM) vrijedi danas?
Cijena LUM uživo u USD je 1.3579 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LUM u USD?
Trenutačna cijena LUM u USD je $ 1.3579. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija luminous?
Tržišna kapitalizacija za LUM je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LUM?
Količina u optjecaju za LUM je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LUM?
LUM je postigao ATH cijenu od 81.5117690653663 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LUM?
LUM je vidio ATL cijenu od 0.5026041605344241 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LUM?
24-satni obujam trgovanja za LUM je $ 60.95K USD.
Hoće li LUM još narasti ove godine?
LUM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LUM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:04:50 (UTC+8)

luminous (LUM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

LUM u USD kalkulator

Iznos

LUM
LUM
USD
USD

1 LUM = 1.3579 USD

Trgujte LUM

LUMUSDT
$1.3579
$1.3579$1.3579
-9.64%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine