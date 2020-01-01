Luigi Mangione (LUIGI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Luigi Mangione (LUIGI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Luigi Mangione (LUIGI) Informacije LUIGI is a meme coin. Službena web stranica: https://soluigi.com Bijela knjiga: https://github.com/LUIGICTO286 Istraživač blokova: https://solscan.io/token/5XyKkFaJpAmsH4Tf2EFj3S61W3hC5cJhxNZQQ5h1pump Kupi LUIGI odmah!

Luigi Mangione (LUIGI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Luigi Mangione (LUIGI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M Ukupna količina: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Količina u optjecaju: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M Povijesni maksimum: $ 0.05412 $ 0.05412 $ 0.05412 Povijesni minimum: $ 0.000036414173553256 $ 0.000036414173553256 $ 0.000036414173553256 Trenutna cijena: $ 0.002091 $ 0.002091 $ 0.002091 Saznajte više o cijeni Luigi Mangione (LUIGI)

Luigi Mangione (LUIGI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Luigi Mangione (LUIGI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LUIGI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LUIGI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LUIGI tokena, istražite LUIGI cijenu tokena uživo!

Luigi Mangione (LUIGI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LUIGI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite LUIGI povijest cijena odmah!

LUIGI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LUIGI? Naša LUIGI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LUIGI predviđanje cijene tokena odmah!

