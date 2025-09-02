Više o LUIGI

LUIGI Informacije o cijeni

LUIGI Bijela knjiga

LUIGI Službena web stranica

LUIGI Tokenomija

LUIGI Prognoza cijena

LUIGI Povijest

Vodič za kupnju LUIGI

Konverter LUIGI u fiducijarnu valutu

LUIGI Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Luigi Mangione Logotip

Luigi Mangione Cijena(LUIGI)

1 LUIGI u USD cijena uživo:

$0.001861
$0.001861$0.001861
-0.05%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Luigi Mangione (LUIGI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:04:42 (UTC+8)

Luigi Mangione (LUIGI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.001845
$ 0.001845$ 0.001845
24-satna najniža cijena
$ 0.001991
$ 0.001991$ 0.001991
24-satna najviša cijena

$ 0.001845
$ 0.001845$ 0.001845

$ 0.001991
$ 0.001991$ 0.001991

$ 0.05507406330902778
$ 0.05507406330902778$ 0.05507406330902778

$ 0.000036414173553256
$ 0.000036414173553256$ 0.000036414173553256

-0.22%

-0.05%

+6.52%

+6.52%

Luigi Mangione (LUIGI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001861. Tijekom protekla 24 sata, LUIGItrgovalo je između najniže cijene $ 0.001845 i najviše cijene $ 0.001991, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUIGI je $ 0.05507406330902778, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000036414173553256.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUIGI se promijenio za -0.22% u posljednjih sat vremena, -0.05% u posljednjih 24 sata i +6.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Luigi Mangione (LUIGI)

No.1828

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

$ 55.26K
$ 55.26K$ 55.26K

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

999.95M
999.95M 999.95M

999,955,159
999,955,159 999,955,159

999,948,924
999,948,924 999,948,924

99.99%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Luigi Mangione je $ 1.86M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.26K. Količina u optjecaju LUIGI je 999.95M, s ukupnom količinom od 999948924. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.86M.

Luigi Mangione (LUIGI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Luigi Mangione za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000093-0.05%
30 dana$ +0.000545+41.41%
60 dana$ +0.000673+56.64%
90 dana$ +0.000198+11.90%
Luigi Mangione promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LUIGI od $ -0.00000093 (-0.05%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Luigi Mangione 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000545 (+41.41%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Luigi Mangione 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LUIGI od $ +0.000673 (+56.64%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Luigi Mangione 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000198 (+11.90%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Luigi Mangione (LUIGI)?

Pogledajte Luigi Mangione stranicu Povijest cijena sada.

Što je Luigi Mangione (LUIGI)

LUIGI is a meme coin.

Luigi Mangione dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Luigi Mangione ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LUIGI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Luigi Mangione na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Luigi Mangione učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Luigi Mangione Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Luigi Mangione (LUIGI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Luigi Mangione (LUIGI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Luigi Mangione.

Provjerite Luigi Mangione predviđanje cijene sada!

Luigi Mangione (LUIGI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Luigi Mangione (LUIGI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LUIGI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Luigi Mangione (LUIGI)

Tražiš kako kupiti Luigi Mangione? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Luigi Mangione na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LUIGI u lokalnim valutama

1 Luigi Mangione(LUIGI) u VND
48.972215
1 Luigi Mangione(LUIGI) u AUD
A$0.00282872
1 Luigi Mangione(LUIGI) u GBP
0.00135853
1 Luigi Mangione(LUIGI) u EUR
0.00158185
1 Luigi Mangione(LUIGI) u USD
$0.001861
1 Luigi Mangione(LUIGI) u MYR
RM0.00785342
1 Luigi Mangione(LUIGI) u TRY
0.07652432
1 Luigi Mangione(LUIGI) u JPY
¥0.273567
1 Luigi Mangione(LUIGI) u ARS
ARS$2.56336001
1 Luigi Mangione(LUIGI) u RUB
0.14994077
1 Luigi Mangione(LUIGI) u INR
0.163768
1 Luigi Mangione(LUIGI) u IDR
Rp30.50819184
1 Luigi Mangione(LUIGI) u KRW
2.59190775
1 Luigi Mangione(LUIGI) u PHP
0.10630032
1 Luigi Mangione(LUIGI) u EGP
￡E.0.09031433
1 Luigi Mangione(LUIGI) u BRL
R$0.01010523
1 Luigi Mangione(LUIGI) u CAD
C$0.00254957
1 Luigi Mangione(LUIGI) u BDT
0.22616733
1 Luigi Mangione(LUIGI) u NGN
2.84991679
1 Luigi Mangione(LUIGI) u COP
$7.47388766
1 Luigi Mangione(LUIGI) u ZAR
R.0.0327536
1 Luigi Mangione(LUIGI) u UAH
0.07698957
1 Luigi Mangione(LUIGI) u VES
Bs0.271706
1 Luigi Mangione(LUIGI) u CLP
$1.80517
1 Luigi Mangione(LUIGI) u PKR
Rs0.52733296
1 Luigi Mangione(LUIGI) u KZT
1.00160881
1 Luigi Mangione(LUIGI) u THB
฿0.06012891
1 Luigi Mangione(LUIGI) u TWD
NT$0.05698382
1 Luigi Mangione(LUIGI) u AED
د.إ0.00682987
1 Luigi Mangione(LUIGI) u CHF
Fr0.0014888
1 Luigi Mangione(LUIGI) u HKD
HK$0.01449719
1 Luigi Mangione(LUIGI) u AMD
֏0.71138586
1 Luigi Mangione(LUIGI) u MAD
.د.م0.01671178
1 Luigi Mangione(LUIGI) u MXN
$0.03468904
1 Luigi Mangione(LUIGI) u SAR
ريال0.00697875
1 Luigi Mangione(LUIGI) u PLN
0.00677404
1 Luigi Mangione(LUIGI) u RON
лв0.00805813
1 Luigi Mangione(LUIGI) u SEK
kr0.01747479
1 Luigi Mangione(LUIGI) u BGN
лв0.00308926
1 Luigi Mangione(LUIGI) u HUF
Ft0.62806889
1 Luigi Mangione(LUIGI) u CZK
0.03880185
1 Luigi Mangione(LUIGI) u KWD
د.ك0.000567605
1 Luigi Mangione(LUIGI) u ILS
0.00623435
1 Luigi Mangione(LUIGI) u AOA
Kz1.69643177
1 Luigi Mangione(LUIGI) u BHD
.د.ب0.000699736
1 Luigi Mangione(LUIGI) u BMD
$0.001861
1 Luigi Mangione(LUIGI) u DKK
kr0.01185457
1 Luigi Mangione(LUIGI) u HNL
L0.04868376
1 Luigi Mangione(LUIGI) u MUR
0.0852338
1 Luigi Mangione(LUIGI) u NAD
$0.03267916
1 Luigi Mangione(LUIGI) u NOK
kr0.01861
1 Luigi Mangione(LUIGI) u NZD
$0.00314509
1 Luigi Mangione(LUIGI) u PAB
B/.0.001861
1 Luigi Mangione(LUIGI) u PGK
K0.00787203
1 Luigi Mangione(LUIGI) u QAR
ر.ق0.00677404
1 Luigi Mangione(LUIGI) u RSD
дин.0.18623027

Luigi Mangione Resurs

Za dublje razumijevanje Luigi Mangione, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Luigi Mangione web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Luigi Mangione

Koliko Luigi Mangione (LUIGI) vrijedi danas?
Cijena LUIGI uživo u USD je 0.001861 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LUIGI u USD?
Trenutačna cijena LUIGI u USD je $ 0.001861. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Luigi Mangione?
Tržišna kapitalizacija za LUIGI je $ 1.86M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LUIGI?
Količina u optjecaju za LUIGI je 999.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LUIGI?
LUIGI je postigao ATH cijenu od 0.05507406330902778 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LUIGI?
LUIGI je vidio ATL cijenu od 0.000036414173553256 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LUIGI?
24-satni obujam trgovanja za LUIGI je $ 55.26K USD.
Hoće li LUIGI još narasti ove godine?
LUIGI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LUIGI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:04:42 (UTC+8)

Luigi Mangione (LUIGI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

LUIGI u USD kalkulator

Iznos

LUIGI
LUIGI
USD
USD

1 LUIGI = 0.001861 USD

Trgujte LUIGI

LUIGIUSDT
$0.001861
$0.001861$0.001861
+0.37%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine