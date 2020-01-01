Pitch Lucy Ai (LUCYAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Pitch Lucy Ai (LUCYAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Pitch Lucy Ai (LUCYAI) Informacije Pitch Lucy AI is a gaming platform built around adversarial AI agents. Službena web stranica: www.pitchlucy.ai Istraživač blokova: https://zetachain.blockscout.com/token/0xe102f20347D601C08E9f998475b7c9998b498deE? Kupi LUCYAI odmah!

Pitch Lucy Ai (LUCYAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pitch Lucy Ai (LUCYAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 65.70K $ 65.70K $ 65.70K Povijesni maksimum: $ 0.00268 $ 0.00268 $ 0.00268 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.0000657 $ 0.0000657 $ 0.0000657 Saznajte više o cijeni Pitch Lucy Ai (LUCYAI)

Pitch Lucy Ai (LUCYAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pitch Lucy Ai (LUCYAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LUCYAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LUCYAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LUCYAI tokena, istražite LUCYAI cijenu tokena uživo!

