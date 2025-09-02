Više o LUCYAI

Pitch Lucy Ai Logotip

Pitch Lucy Ai Cijena(LUCYAI)

1 LUCYAI u USD cijena uživo:

$0.0000745
-10.77%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Pitch Lucy Ai (LUCYAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:04:35 (UTC+8)

Pitch Lucy Ai (LUCYAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0000736
24-satna najniža cijena
$ 0.0000865
24-satna najviša cijena

$ 0.0000736
$ 0.0000865
--
--
0.00%

-10.77%

-7.69%

-7.69%

Pitch Lucy Ai (LUCYAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0000745. Tijekom protekla 24 sata, LUCYAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000736 i najviše cijene $ 0.0000865, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUCYAI je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUCYAI se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -10.77% u posljednjih 24 sata i -7.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pitch Lucy Ai (LUCYAI)

--
$ 136.79
$ 74.50K
--
1,000,000,000
ZETA

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pitch Lucy Ai je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 136.79. Količina u optjecaju LUCYAI je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 74.50K.

Pitch Lucy Ai (LUCYAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Pitch Lucy Ai za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000008992-10.77%
30 dana$ -0.0000233-23.83%
60 dana$ -0.0000753-50.27%
90 dana$ -0.0010205-93.20%
Pitch Lucy Ai promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LUCYAI od $ -0.000008992 (-10.77%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Pitch Lucy Ai 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000233 (-23.83%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Pitch Lucy Ai 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LUCYAI od $ -0.0000753 (-50.27%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Pitch Lucy Ai 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0010205 (-93.20%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Pitch Lucy Ai (LUCYAI)?

Pogledajte Pitch Lucy Ai stranicu Povijest cijena sada.

Što je Pitch Lucy Ai (LUCYAI)

Pitch Lucy AI is a gaming platform built around adversarial AI agents.

Pitch Lucy Ai dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Pitch Lucy Ai ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LUCYAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Pitch Lucy Ai na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Pitch Lucy Ai učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Pitch Lucy Ai Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pitch Lucy Ai (LUCYAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pitch Lucy Ai (LUCYAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pitch Lucy Ai.

Provjerite Pitch Lucy Ai predviđanje cijene sada!

Pitch Lucy Ai (LUCYAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pitch Lucy Ai (LUCYAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LUCYAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Pitch Lucy Ai (LUCYAI)

Tražiš kako kupiti Pitch Lucy Ai? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Pitch Lucy Ai na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LUCYAI u lokalnim valutama

1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u VND
1.9604675
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u AUD
A$0.00011324
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u GBP
0.000054385
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u EUR
0.000063325
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u USD
$0.0000745
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u MYR
RM0.00031439
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u TRY
0.00306344
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u JPY
¥0.0109515
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u ARS
ARS$0.102617045
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u RUB
0.006002465
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u INR
0.006556
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u IDR
Rp1.22131128
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u KRW
0.103759875
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u PHP
0.00425544
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u EGP
￡E.0.003615485
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u BRL
R$0.000404535
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u CAD
C$0.000102065
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u BDT
0.009053985
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u NGN
0.114088555
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u COP
$0.29919647
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u ZAR
R.0.0013112
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u UAH
0.003082065
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u VES
Bs0.010877
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u CLP
$0.072265
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u PKR
Rs0.02111032
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u KZT
0.040096645
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u THB
฿0.002407095
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u TWD
NT$0.00228119
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u AED
د.إ0.000273415
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u CHF
Fr0.0000596
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u HKD
HK$0.000580355
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u AMD
֏0.02847837
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u MAD
.د.م0.00066901
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u MXN
$0.00138868
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u SAR
ريال0.000279375
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u PLN
0.00027118
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u RON
лв0.000322585
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u SEK
kr0.000699555
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u BGN
лв0.00012367
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u HUF
Ft0.025143005
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u CZK
0.001553325
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u KWD
د.ك0.0000227225
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u ILS
0.000249575
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u AOA
Kz0.067911965
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u BHD
.د.ب0.000028012
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u BMD
$0.0000745
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u DKK
kr0.000474565
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u HNL
L0.00194892
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u MUR
0.0034121
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u NAD
$0.00130822
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u NOK
kr0.000745
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u NZD
$0.000125905
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u PAB
B/.0.0000745
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u PGK
K0.000315135
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u QAR
ر.ق0.00027118
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) u RSD
дин.0.007455215

Pitch Lucy Ai Resurs

Za dublje razumijevanje Pitch Lucy Ai, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Pitch Lucy Ai web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pitch Lucy Ai

Koliko Pitch Lucy Ai (LUCYAI) vrijedi danas?
Cijena LUCYAI uživo u USD je 0.0000745 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LUCYAI u USD?
Trenutačna cijena LUCYAI u USD je $ 0.0000745. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pitch Lucy Ai?
Tržišna kapitalizacija za LUCYAI je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LUCYAI?
Količina u optjecaju za LUCYAI je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LUCYAI?
LUCYAI je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LUCYAI?
LUCYAI je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za LUCYAI?
24-satni obujam trgovanja za LUCYAI je $ 136.79 USD.
Hoće li LUCYAI još narasti ove godine?
LUCYAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LUCYAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:04:35 (UTC+8)

Pitch Lucy Ai (LUCYAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

