Luckify Cijena danas

Trenutačna cijena Luckify (LUCK) danas je $ 0.145, s promjenom od 3.27% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LUCK u USD je $ 0.145 po LUCK.

Luckify trenutačno je na #4299 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 LUCK. Tijekom posljednja 24 sata, LUCK trgovao je između $ 0.1385 (niska) i $ 0.1456 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.42965712613217444, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.12583650528574236.

U kratkoročnim performansama, LUCK se kretao +0.20% u posljednjem satu i -4.61% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 100.81K.

Informacije o tržištu Luckify (LUCK)

Poredak No.4299 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 100.81K$ 100.81K $ 100.81K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 145.00M$ 145.00M $ 145.00M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 999,999,317.224016 999,999,317.224016 999,999,317.224016 Stopa optjecaja 0.00% Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Luckify je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 100.81K. Količina u optjecaju LUCK je 0.00, s ukupnom količinom od 999999317.224016. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 145.00M.