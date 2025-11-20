Lucidai Cijena danas

Trenutačna cijena Lucidai (LUCI) danas je $ 0.000011, s promjenom od 8.33% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LUCI u USD je $ 0.000011 po LUCI.

Lucidai trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- LUCI. Tijekom posljednja 24 sata, LUCI trgovao je između $ 0.000008 (niska) i $ 0.000016 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, LUCI se kretao -8.34% u posljednjem satu i -66.67% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 246.12.

Informacije o tržištu Lucidai (LUCI)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 246.12$ 246.12 $ 246.12 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 110.00K$ 110.00K $ 110.00K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lucidai je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 246.12. Količina u optjecaju LUCI je --, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 110.00K.