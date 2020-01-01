Luxury Travel Token (LTT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Luxury Travel Token (LTT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Luxury Travel Token (LTT) Informacije Luxury Travel Token is a token project supporting a new innovative luxury travel brand. It provides a new and revolutionary luxury travel experience from Japan to all over the world. It is an exciting project that engages people around the world as participants and supporters. Službena web stranica: https://lt-t.io/ Bijela knjiga: https://www.dropbox.com/scl/fi/hj1c0ihd01nym8kevrin7/LTT-WP-Final-EN.pdf?rlkey=p0vm8l7mt1p33tdhy0gx6zs96&e=1&st=hnr3k3yq&dl=0 Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x3F91Ad19AF450B44cf5176b4dE719d77CB19EEc7 Kupi LTT odmah!

Luxury Travel Token (LTT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Luxury Travel Token (LTT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 843.08M $ 843.08M $ 843.08M Povijesni maksimum: $ 0.193562 $ 0.193562 $ 0.193562 Povijesni minimum: $ 0.001171326666446022 $ 0.001171326666446022 $ 0.001171326666446022 Trenutna cijena: $ 0.0084308 $ 0.0084308 $ 0.0084308 Saznajte više o cijeni Luxury Travel Token (LTT)

Luxury Travel Token (LTT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Luxury Travel Token (LTT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LTT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LTT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LTT tokena, istražite LTT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti LTT Jeste li zainteresirani za dodavanje Luxury Travel Token (LTT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje LTT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati LTT na MEXC-u odmah!

Luxury Travel Token (LTT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LTT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite LTT povijest cijena odmah!

LTT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LTT? Naša LTT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LTT predviđanje cijene tokena odmah!

