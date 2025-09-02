Više o LTT

Luxury Travel Token Logotip

Luxury Travel Token Cijena(LTT)

1 LTT u USD cijena uživo:

$0.0083882
$0.0083882
-2.39%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Luxury Travel Token (LTT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:04:28 (UTC+8)

Luxury Travel Token (LTT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0082473
$ 0.0082473
24-satna najniža cijena
$ 0.0092082
$ 0.0092082
24-satna najviša cijena

$ 0.0082473
$ 0.0082473

$ 0.0092082
$ 0.0092082

$ 0.011994401805913067
$ 0.011994401805913067

$ 0.001171326666446022
$ 0.001171326666446022

0.00%

-2.39%

+23.54%

+23.54%

Luxury Travel Token (LTT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0083866. Tijekom protekla 24 sata, LTTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0082473 i najviše cijene $ 0.0092082, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LTT je $ 0.011994401805913067, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001171326666446022.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LTT se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -2.39% u posljednjih 24 sata i +23.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Luxury Travel Token (LTT)

No.3721

$ 0.00
$ 0.00

$ 370.41K
$ 370.41K

$ 838.66M
$ 838.66M

0.00
0.00

100,000,000,000
100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Luxury Travel Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 370.41K. Količina u optjecaju LTT je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 838.66M.

Luxury Travel Token (LTT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Luxury Travel Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000205387-2.39%
30 dana$ +0.0036812+78.23%
60 dana$ +0.005453+185.88%
90 dana$ +0.0053337+174.70%
Luxury Travel Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LTT od $ -0.000205387 (-2.39%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Luxury Travel Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0036812 (+78.23%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Luxury Travel Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LTT od $ +0.005453 (+185.88%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Luxury Travel Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0053337 (+174.70%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Što je Luxury Travel Token (LTT)

Luxury Travel Token is a token project supporting a new innovative luxury travel brand. It provides a new and revolutionary luxury travel experience from Japan to all over the world. It is an exciting project that engages people around the world as participants and supporters.

Luxury Travel Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Luxury Travel Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LTT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Luxury Travel Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Luxury Travel Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Luxury Travel Token (LTT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Luxury Travel Token (LTT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LTT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Luxury Travel Token (LTT)

Tražiš kako kupiti Luxury Travel Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Luxury Travel Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LTT u lokalnim valutama

1 Luxury Travel Token(LTT) u VND
220.693379
1 Luxury Travel Token(LTT) u AUD
A$0.012747632
1 Luxury Travel Token(LTT) u GBP
0.006122218
1 Luxury Travel Token(LTT) u EUR
0.00712861
1 Luxury Travel Token(LTT) u USD
$0.0083866
1 Luxury Travel Token(LTT) u MYR
RM0.035391452
1 Luxury Travel Token(LTT) u TRY
0.344856992
1 Luxury Travel Token(LTT) u JPY
¥1.2328302
1 Luxury Travel Token(LTT) u ARS
ARS$11.551786706
1 Luxury Travel Token(LTT) u RUB
0.675708362
1 Luxury Travel Token(LTT) u INR
0.7380208
1 Luxury Travel Token(LTT) u IDR
Rp137.485223904
1 Luxury Travel Token(LTT) u KRW
11.68043715
1 Luxury Travel Token(LTT) u PHP
0.479042592
1 Luxury Travel Token(LTT) u EGP
￡E.0.407001698
1 Luxury Travel Token(LTT) u BRL
R$0.045539238
1 Luxury Travel Token(LTT) u CAD
C$0.011489642
1 Luxury Travel Token(LTT) u BDT
1.019223498
1 Luxury Travel Token(LTT) u NGN
12.843155374
1 Luxury Travel Token(LTT) u COP
$33.681088796
1 Luxury Travel Token(LTT) u ZAR
R.0.14760416
1 Luxury Travel Token(LTT) u UAH
0.346953642
1 Luxury Travel Token(LTT) u VES
Bs1.2244436
1 Luxury Travel Token(LTT) u CLP
$8.135002
1 Luxury Travel Token(LTT) u PKR
Rs2.376426976
1 Luxury Travel Token(LTT) u KZT
4.513751986
1 Luxury Travel Token(LTT) u THB
฿0.270971046
1 Luxury Travel Token(LTT) u TWD
NT$0.256797692
1 Luxury Travel Token(LTT) u AED
د.إ0.030778822
1 Luxury Travel Token(LTT) u CHF
Fr0.00670928
1 Luxury Travel Token(LTT) u HKD
HK$0.065331614
1 Luxury Travel Token(LTT) u AMD
֏3.205861716
1 Luxury Travel Token(LTT) u MAD
.د.م0.075311668
1 Luxury Travel Token(LTT) u MXN
$0.156326224
1 Luxury Travel Token(LTT) u SAR
ريال0.03144975
1 Luxury Travel Token(LTT) u PLN
0.030527224
1 Luxury Travel Token(LTT) u RON
лв0.036313978
1 Luxury Travel Token(LTT) u SEK
kr0.078750174
1 Luxury Travel Token(LTT) u BGN
лв0.013921756
1 Luxury Travel Token(LTT) u HUF
Ft2.830393634
1 Luxury Travel Token(LTT) u CZK
0.17486061
1 Luxury Travel Token(LTT) u KWD
د.ك0.002557913
1 Luxury Travel Token(LTT) u ILS
0.02809511
1 Luxury Travel Token(LTT) u AOA
Kz7.644972962
1 Luxury Travel Token(LTT) u BHD
.د.ب0.0031533616
1 Luxury Travel Token(LTT) u BMD
$0.0083866
1 Luxury Travel Token(LTT) u DKK
kr0.053422642
1 Luxury Travel Token(LTT) u HNL
L0.219393456
1 Luxury Travel Token(LTT) u MUR
0.38410628
1 Luxury Travel Token(LTT) u NAD
$0.147268696
1 Luxury Travel Token(LTT) u NOK
kr0.083866
1 Luxury Travel Token(LTT) u NZD
$0.014173354
1 Luxury Travel Token(LTT) u PAB
B/.0.0083866
1 Luxury Travel Token(LTT) u PGK
K0.035475318
1 Luxury Travel Token(LTT) u QAR
ر.ق0.030527224
1 Luxury Travel Token(LTT) u RSD
дин.0.839247062

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Luxury Travel Token

Koliko Luxury Travel Token (LTT) vrijedi danas?
Cijena LTT uživo u USD je 0.0083866 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LTT u USD?
Trenutačna cijena LTT u USD je $ 0.0083866. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Luxury Travel Token?
Tržišna kapitalizacija za LTT je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LTT?
Količina u optjecaju za LTT je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LTT?
LTT je postigao ATH cijenu od 0.011994401805913067 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LTT?
LTT je vidio ATL cijenu od 0.001171326666446022 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LTT?
24-satni obujam trgovanja za LTT je $ 370.41K USD.
Hoće li LTT još narasti ove godine?
LTT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LTT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Luxury Travel Token (LTT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

$0.0083882
