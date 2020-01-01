LSD (LSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LSD (LSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LSD (LSD) Informacije Liquidswap, the #1 AMM on Move powered by Pontem Network, dominates Aptos with the highest market share in trading volume and users. Developed by Pontem and backed by top-tier VCs including Lightspeed, Faction, and Pantera, Liquidswap leverages the unique Move language to provide best-in-class performance and speed for peer-to-peer digital asset trading. Službena web stranica: https://liquidswap.com Bijela knjiga: https://docs.liquidswap.com/protocol-overview Istraživač blokova: https://explorer.aptoslabs.com/account/0x53a30a6e5936c0a4c5140daed34de39d17ca7fcae08f947c02e979cef98a3719?network=mainnet Kupi LSD odmah!

LSD (LSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LSD (LSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.94M $ 2.94M $ 2.94M Povijesni maksimum: $ 1.75 $ 1.75 $ 1.75 Povijesni minimum: $ 0.06013173741443537 $ 0.06013173741443537 $ 0.06013173741443537 Trenutna cijena: $ 0.06989 $ 0.06989 $ 0.06989 Saznajte više o cijeni LSD (LSD)

LSD (LSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LSD (LSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LSD tokena, istražite LSD cijenu tokena uživo!

