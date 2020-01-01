LandRocker (LRT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LandRocker (LRT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LandRocker (LRT) Informacije LandRocker is a P2E game about battle, discovery, and space exploration. Travel to faraway planets, liberate them from alien control & launch mining missions to collect rare and valuable resources such as NFTs, crypto tokens, and crafting materials. Službena web stranica: https://landrocker.io/ Bijela knjiga: https://whitepaper.landrocker.io/ Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0xfb7f8A2C0526D01BFB00192781B7a7761841B16C Kupi LRT odmah!

LandRocker (LRT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LandRocker (LRT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 207.83K $ 207.83K $ 207.83K Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 520.00K $ 520.00K $ 520.00K Povijesni maksimum: $ 0.010854 $ 0.010854 $ 0.010854 Povijesni minimum: $ 0.00002117160471387 $ 0.00002117160471387 $ 0.00002117160471387 Trenutna cijena: $ 0.000052 $ 0.000052 $ 0.000052 Saznajte više o cijeni LandRocker (LRT)

LandRocker (LRT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LandRocker (LRT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LRT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LRT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LRT tokena, istražite LRT cijenu tokena uživo!

