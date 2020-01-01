BLOCKLORDS (LRDS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BLOCKLORDS (LRDS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BLOCKLORDS (LRDS) Informacije BLOCKLORDS is a player-driven MMO medieval grand strategy game where your decisions and skills shape the world and narrative. Choose from several playstyles, including farming, fighting, resource management, and ruling, and forge your own destiny as your Hero. Službena web stranica: https://lordchain.blocklords.com/ Bijela knjiga: https://wiki.blocklords.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xd0a6053f087e87a25dc60701ba6e663b1a548e85 Kupi LRDS odmah!

BLOCKLORDS (LRDS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BLOCKLORDS (LRDS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.59M $ 5.59M $ 5.59M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 41.27M $ 41.27M $ 41.27M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 13.54M $ 13.54M $ 13.54M Povijesni maksimum: $ 2.4843 $ 2.4843 $ 2.4843 Povijesni minimum: $ 0.11286134888425566 $ 0.11286134888425566 $ 0.11286134888425566 Trenutna cijena: $ 0.1354 $ 0.1354 $ 0.1354 Saznajte više o cijeni BLOCKLORDS (LRDS)

BLOCKLORDS (LRDS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BLOCKLORDS (LRDS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LRDS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LRDS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LRDS tokena, istražite LRDS cijenu tokena uživo!

