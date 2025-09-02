Više o LRDS

BLOCKLORDS Logotip

BLOCKLORDS Cijena(LRDS)

1 LRDS u USD cijena uživo:

$0.1335
$0.1335$0.1335
-3.47%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena BLOCKLORDS (LRDS)
BLOCKLORDS (LRDS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1324
$ 0.1324$ 0.1324
24-satna najniža cijena
$ 0.1417
$ 0.1417$ 0.1417
24-satna najviša cijena

$ 0.1324
$ 0.1324$ 0.1324

$ 0.1417
$ 0.1417$ 0.1417

$ 2.5985185622659372
$ 2.5985185622659372$ 2.5985185622659372

$ 0.11286134888425566
$ 0.11286134888425566$ 0.11286134888425566

+0.14%

-3.47%

-0.90%

-0.90%

BLOCKLORDS (LRDS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1336. Tijekom protekla 24 sata, LRDStrgovalo je između najniže cijene $ 0.1324 i najviše cijene $ 0.1417, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LRDS je $ 2.5985185622659372, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.11286134888425566.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LRDS se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, -3.47% u posljednjih 24 sata i -0.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BLOCKLORDS (LRDS)

No.1381

$ 5.51M
$ 5.51M$ 5.51M

$ 200.04K
$ 200.04K$ 200.04K

$ 13.36M
$ 13.36M$ 13.36M

41.27M
41.27M 41.27M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

41.26%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija BLOCKLORDS je $ 5.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 200.04K. Količina u optjecaju LRDS je 41.27M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.36M.

BLOCKLORDS (LRDS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena BLOCKLORDS za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.004799-3.47%
30 dana$ -0.0128-8.75%
60 dana$ +0.0101+8.17%
90 dana$ -0.0307-18.69%
BLOCKLORDS promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LRDS od $ -0.004799 (-3.47%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

BLOCKLORDS 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0128 (-8.75%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

BLOCKLORDS 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LRDS od $ +0.0101 (+8.17%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

BLOCKLORDS 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0307 (-18.69%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BLOCKLORDS (LRDS)?

Pogledajte BLOCKLORDS stranicu Povijest cijena sada.

Što je BLOCKLORDS (LRDS)

BLOCKLORDS is a player-driven MMO medieval grand strategy game where your decisions and skills shape the world and narrative. Choose from several playstyles, including farming, fighting, resource management, and ruling, and forge your own destiny as your Hero.

BLOCKLORDS dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje BLOCKLORDS ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LRDS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o BLOCKLORDS na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje BLOCKLORDS učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

BLOCKLORDS Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BLOCKLORDS (LRDS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BLOCKLORDS (LRDS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BLOCKLORDS.

Provjerite BLOCKLORDS predviđanje cijene sada!

BLOCKLORDS (LRDS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BLOCKLORDS (LRDS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LRDS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti BLOCKLORDS (LRDS)

Tražiš kako kupiti BLOCKLORDS? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti BLOCKLORDS na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LRDS u lokalnim valutama

1 BLOCKLORDS(LRDS) u VND
3,515.684
1 BLOCKLORDS(LRDS) u AUD
A$0.203072
1 BLOCKLORDS(LRDS) u GBP
0.097528
1 BLOCKLORDS(LRDS) u EUR
0.11356
1 BLOCKLORDS(LRDS) u USD
$0.1336
1 BLOCKLORDS(LRDS) u MYR
RM0.563792
1 BLOCKLORDS(LRDS) u TRY
5.49764
1 BLOCKLORDS(LRDS) u JPY
¥19.6392
1 BLOCKLORDS(LRDS) u ARS
ARS$184.021976
1 BLOCKLORDS(LRDS) u RUB
10.764152
1 BLOCKLORDS(LRDS) u INR
11.772832
1 BLOCKLORDS(LRDS) u IDR
Rp2,190.163584
1 BLOCKLORDS(LRDS) u KRW
186.0714
1 BLOCKLORDS(LRDS) u PHP
7.647264
1 BLOCKLORDS(LRDS) u EGP
￡E.6.482272
1 BLOCKLORDS(LRDS) u BRL
R$0.726784
1 BLOCKLORDS(LRDS) u CAD
C$0.183032
1 BLOCKLORDS(LRDS) u BDT
16.2658
1 BLOCKLORDS(LRDS) u NGN
204.907664
1 BLOCKLORDS(LRDS) u COP
$538.7086
1 BLOCKLORDS(LRDS) u ZAR
R.2.354032
1 BLOCKLORDS(LRDS) u UAH
5.53772
1 BLOCKLORDS(LRDS) u VES
Bs19.5056
1 BLOCKLORDS(LRDS) u CLP
$129.3248
1 BLOCKLORDS(LRDS) u PKR
Rs37.921024
1 BLOCKLORDS(LRDS) u KZT
72.059832
1 BLOCKLORDS(LRDS) u THB
฿4.311272
1 BLOCKLORDS(LRDS) u TWD
NT$4.093504
1 BLOCKLORDS(LRDS) u AED
د.إ0.490312
1 BLOCKLORDS(LRDS) u CHF
Fr0.10688
1 BLOCKLORDS(LRDS) u HKD
HK$1.040744
1 BLOCKLORDS(LRDS) u AMD
֏51.10868
1 BLOCKLORDS(LRDS) u MAD
.د.م1.2024
1 BLOCKLORDS(LRDS) u MXN
$2.492976
1 BLOCKLORDS(LRDS) u SAR
ريال0.501
1 BLOCKLORDS(LRDS) u PLN
0.486304
1 BLOCKLORDS(LRDS) u RON
лв0.578488
1 BLOCKLORDS(LRDS) u SEK
kr1.257176
1 BLOCKLORDS(LRDS) u BGN
лв0.223112
1 BLOCKLORDS(LRDS) u HUF
Ft45.134088
1 BLOCKLORDS(LRDS) u CZK
2.788232
1 BLOCKLORDS(LRDS) u KWD
د.ك0.040748
1 BLOCKLORDS(LRDS) u ILS
0.44756
1 BLOCKLORDS(LRDS) u AOA
Kz121.785752
1 BLOCKLORDS(LRDS) u BHD
.د.ب0.0503672
1 BLOCKLORDS(LRDS) u BMD
$0.1336
1 BLOCKLORDS(LRDS) u DKK
kr0.852368
1 BLOCKLORDS(LRDS) u HNL
L3.501656
1 BLOCKLORDS(LRDS) u MUR
6.11888
1 BLOCKLORDS(LRDS) u NAD
$2.35136
1 BLOCKLORDS(LRDS) u NOK
kr1.336
1 BLOCKLORDS(LRDS) u NZD
$0.225784
1 BLOCKLORDS(LRDS) u PAB
B/.0.1336
1 BLOCKLORDS(LRDS) u PGK
K0.565128
1 BLOCKLORDS(LRDS) u QAR
ر.ق0.48764
1 BLOCKLORDS(LRDS) u RSD
дин.13.38004

BLOCKLORDS Resurs

Za dublje razumijevanje BLOCKLORDS, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena BLOCKLORDS web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BLOCKLORDS

Koliko BLOCKLORDS (LRDS) vrijedi danas?
Cijena LRDS uživo u USD je 0.1336 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LRDS u USD?
Trenutačna cijena LRDS u USD je $ 0.1336. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BLOCKLORDS?
Tržišna kapitalizacija za LRDS je $ 5.51M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LRDS?
Količina u optjecaju za LRDS je 41.27M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LRDS?
LRDS je postigao ATH cijenu od 2.5985185622659372 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LRDS?
LRDS je vidio ATL cijenu od 0.11286134888425566 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LRDS?
24-satni obujam trgovanja za LRDS je $ 200.04K USD.
Hoće li LRDS još narasti ove godine?
LRDS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LRDS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

