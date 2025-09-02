Što je BLOCKLORDS (LRDS)

BLOCKLORDS is a player-driven MMO medieval grand strategy game where your decisions and skills shape the world and narrative. Choose from several playstyles, including farming, fighting, resource management, and ruling, and forge your own destiny as your Hero.

BLOCKLORDS (LRDS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BLOCKLORDS (LRDS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LRDS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

BLOCKLORDS Resurs

Za dublje razumijevanje BLOCKLORDS, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BLOCKLORDS Koliko BLOCKLORDS (LRDS) vrijedi danas? Cijena LRDS uživo u USD je 0.1336 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena LRDS u USD? $ 0.1336 . Provjerite Trenutačna cijena LRDS u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija BLOCKLORDS? Tržišna kapitalizacija za LRDS je $ 5.51M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za LRDS? Količina u optjecaju za LRDS je 41.27M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LRDS? LRDS je postigao ATH cijenu od 2.5985185622659372 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LRDS? LRDS je vidio ATL cijenu od 0.11286134888425566 USD . Koliki je obujam trgovanja za LRDS? 24-satni obujam trgovanja za LRDS je $ 200.04K USD . Hoće li LRDS još narasti ove godine? LRDS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LRDS predviđanje cijene za detaljniju analizu.

BLOCKLORDS (LRDS) Važna ažuriranja industrije

